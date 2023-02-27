https://ria.ru/20230227/prodvizhenie-1854541292.html
Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР
Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2023
Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР
Продвижение российских войск идет по всей линии фронта в ЛНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:22
2023-02-27T11:22
2023-02-27T11:27
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Продвижение российских войск идет по всей линии фронта в ЛНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Освободительное движение идет по всей линии соприкосновения, на всех направлениях", - сказал он в эфире "России 24", говоря о купянском и краснолиманском направлениях. "Наши войска продвигаются вперед, освобождая метр за метром. Инициатива на нашей стороне, и можно сказать, что у военнослужащих есть ряд успехов", - добавил эксперт. По его словам, "есть участки, где идет наступление более успешно, где-то более замедленное".
https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
11:22 27.02.2023 (обновлено: 11:27 27.02.2023)
Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР
Военный эксперт Марочко: российские войска продвигаются по всей линии фронта в ЛНР