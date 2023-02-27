https://ria.ru/20230227/prodvizhenie-1854541292.html

Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР

Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2023

Эксперт оценил обстановку на линии фронта в ЛНР

Продвижение российских войск идет по всей линии фронта в ЛНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:22

2023-02-27T11:22

2023-02-27T11:27

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Продвижение российских войск идет по всей линии фронта в ЛНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Освободительное движение идет по всей линии соприкосновения, на всех направлениях", - сказал он в эфире "России 24", говоря о купянском и краснолиманском направлениях. "Наши войска продвигаются вперед, освобождая метр за метром. Инициатива на нашей стороне, и можно сказать, что у военнослужащих есть ряд успехов", - добавил эксперт. По его словам, "есть участки, где идет наступление более успешно, где-то более замедленное".

https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы рф