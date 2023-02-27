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Источник: Россия рассчитывает вывести продукцию на рынок по зерновой сделке - РИА Новости, 27.02.2023
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Источник: Россия рассчитывает вывести продукцию на рынок по зерновой сделке
Источник: Россия рассчитывает вывести продукцию на рынок по зерновой сделке - РИА Новости, 27.02.2023
Источник: Россия рассчитывает вывести продукцию на рынок по зерновой сделке
Российская сторона на переговорах по продлению зерновой сделки показывает конструктивный подход, рассчитывает на беспрепятственный выход своей продукции на... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:03
2023-02-27T09:03
экономика
россия
зерновая сделка
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Российская сторона на переговорах по продлению зерновой сделки показывает конструктивный подход, рассчитывает на беспрепятственный выход своей продукции на рынки, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил ранее в интервью Рейтер замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. "Вполне конструктивная", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, какова позиция российской стороны на переговорах по продлению сроков зерновой сделки. По словам собеседника агентства, выход российской агропродукции и аммиака на мировые рынки является единственным сложным моментом на нынешнем этапе переговоров. "Российская сторона рассчитывает на выход своей продукции на рынки, ссылаясь на соответствующие пункты соглашения. Поэтому необходимо устранить все сложные моменты, над чем мы соответственно работаем", - отметил он. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230217/zerno-1852759946.html
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экономика, россия, зерновая сделка
Экономика, Россия, зерновая сделка
09:03 27.02.2023
 
Источник: Россия рассчитывает вывести продукцию на рынок по зерновой сделке

Россия рассчитывает на выход на рынки своей продукции на переговорах по зерновой сделке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Российская сторона на переговорах по продлению зерновой сделки показывает конструктивный подход, рассчитывает на беспрепятственный выход своей продукции на рынки, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Срок действия зерновой сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил ранее в интервью Рейтер замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
"Вполне конструктивная", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, какова позиция российской стороны на переговорах по продлению сроков зерновой сделки.
По словам собеседника агентства, выход российской агропродукции и аммиака на мировые рынки является единственным сложным моментом на нынешнем этапе переговоров.
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"Российская сторона рассчитывает на выход своей продукции на рынки, ссылаясь на соответствующие пункты соглашения. Поэтому необходимо устранить все сложные моменты, над чем мы соответственно работаем", - отметил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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