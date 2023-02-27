https://ria.ru/20230227/primore-1854480959.html

В Приморье привели к ответственности родителей куривших на уроке подростков

В Приморье привели к ответственности родителей куривших на уроке подростков - РИА Новости, 27.02.2023

В Приморье привели к ответственности родителей куривших на уроке подростков

Родителей школьников из Уссурийска, грубо нарушавших дисциплину на уроке, привлекли к административной ответственности, самих подростков поставили на учет,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T04:18

2023-02-27T04:18

2023-02-27T04:18

россия

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Родителей школьников из Уссурийска, грубо нарушавших дисциплину на уроке, привлекли к административной ответственности, самих подростков поставили на учет, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю. В середине февраля в соцсетях появилось видео со школьниками, курящими и выкрикивающими лозунги запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* на уроке. Кадры привлекли внимание сотрудников полиции и администрации Уссурийского городского округа. Полицейские занялись установлением обстоятельств инцидента, личностей участников. В городском управлении образования и молодежной политики уточнили, что инцидент произошел в декабре. По информации источника, поведение на уроке могло быть попыткой покрасоваться перед сверстниками. "В Приморском крае сотрудники полиции установили личности и поставили на профучет подростков – нарушителей дисциплины. Их родителей привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении приморского управления МВД. Родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, уточнили в ведомстве. С героями видеоролика, двумя 14-летними школьниками, провели профилактическую беседу. Обоих поставили на учет в городской комиссии по делам несовершеннолетних. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230222/primore-1853598132.html

https://ria.ru/20230208/proverka-1850473516.html

россия

приморский край

уссурийск

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россия, приморский край, уссурийск, происшествия