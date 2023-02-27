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В Тобольске воспитателя ограничили в свободе после гибели детсадовца
В Тобольске воспитателя ограничили в свободе после гибели детсадовца - РИА Новости, 27.02.2023
В Тобольске воспитателя ограничили в свободе после гибели детсадовца
Воспитательница детсада в Тобольске, где на прогулке погиб двухлетний ребенок, признана виновной в причинении смерти по неосторожности, суд ограничил ее в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:01
2023-02-27T15:01
2023-02-27T15:01
происшествия
тюменская область
тобольск
россия
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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Воспитательница детсада в Тобольске, где на прогулке погиб двухлетний ребенок, признана виновной в причинении смерти по неосторожности, суд ограничил ее в свободе на 1 год и на 2 года лишил права заниматься педагогической деятельностью, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия, 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детсада обвиняемая не обеспечила должного контроля за детьми, в связи с чем двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в домике-беседке. "Тобольский районный суд вынес приговор воспитателю детского сада. Женщина обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Суд назначил воспитателю наказание в виде ограничения свободы сроком один год и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет", – сообщает пресс-служба. Отмечается, что обвиняемая вину признала, раскаялась, просила прощения.
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Россия
В Тобольске воспитателя ограничили в свободе после гибели детсадовца
Воспитателя в Тюменской области ограничили в свободе после гибели детсадовца на прогулке