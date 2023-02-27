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В Архангельской области объявили штормовое предупреждение
В Архангельской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 27.02.2023
В Архангельской области объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Архангельской области, ветер местами может усиливаться до 26 метров в секунду, ожидается метель, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:21
2023-02-27T17:21
2023-02-27T17:21
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МУРМАНСК, 27 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Архангельской области, ветер местами может усиливаться до 26 метров в секунду, ожидается метель, сообщили в пресс-службе агентства государственной противопожарной службы региона. "По информации ФГБУ "Северное УГМС", 28 февраля во всех районах Архангельской области ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Местами прогнозируется сильный снег, метель. Утром и днём в Приморском и Онежском районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 26 метров в секунду", - говорится в сообщении. Как отметили в агентстве, неблагоприятные погодные условия могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций - обледенения линий электропередачи, обрывами линий связи, падения слабо закрепленных конструкций, повреждения крыш. Кроме того, предупреждают в ведомстве, обильные осадки и гололед могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, избегать дальних поездок.
https://ria.ru/20230227/siyanie-1854516549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, архангельская область, россия, происшествия
Погода, Архангельская область, Россия, Происшествия
В Архангельской области объявили штормовое предупреждение
В Архангельской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра