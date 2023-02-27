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При пожаре на юге Москвы пострадал человек
При пожаре на юге Москвы пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023
При пожаре на юге Москвы пострадал человек
Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:16
2023-02-27T20:16
2023-02-27T20:16
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, заявка о пожаре в квартире на улице Чертановская, 58 поступила в 18.27 мск. "На площади 20 квадратных метров горели личные вещи и мебель. В 18.51 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, по уточненной информации", - сказали в главке.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на юге Москвы пострадал человек
При пожаре в квартире на юге Москвы пострадал человек