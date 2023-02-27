Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на юге Москвы пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/pozhar-1854706828.html
При пожаре на юге Москвы пострадал человек
При пожаре на юге Москвы пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023
При пожаре на юге Москвы пострадал человек
Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:16
2023-02-27T20:16
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, заявка о пожаре в квартире на улице Чертановская, 58 поступила в 18.27 мск. "На площади 20 квадратных метров горели личные вещи и мебель. В 18.51 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, по уточненной информации", - сказали в главке.
https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:16 27.02.2023
 
При пожаре на юге Москвы пострадал человек

При пожаре в квартире на юге Москвы пострадал человек

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, заявка о пожаре в квартире на улице Чертановская, 58 поступила в 18.27 мск.
"На площади 20 квадратных метров горели личные вещи и мебель. В 18.51 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, по уточненной информации", - сказали в главке.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 00:52
В Москве ликвидировали пожар в ангаре
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала