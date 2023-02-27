https://ria.ru/20230227/pozhar-1854706828.html

При пожаре на юге Москвы пострадал человек

При пожаре на юге Москвы пострадал человек - РИА Новости, 27.02.2023

При пожаре на юге Москвы пострадал человек

Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:16

2023-02-27T20:16

2023-02-27T20:16

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар произошёл в одной из квартир многоквартирного дома на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, заявка о пожаре в квартире на улице Чертановская, 58 поступила в 18.27 мск. "На площади 20 квадратных метров горели личные вещи и мебель. В 18.51 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал один человек, по уточненной информации", - сказали в главке.

https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)