https://ria.ru/20230227/pozhar-1854695657.html

На Кубани вспыхнул лесной пожар

На Кубани вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 27.02.2023

На Кубани вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:22

2023-02-27T19:22

2023-02-27T19:22

происшествия

северский район

краснодарский край

природные пожары в россии

россия

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр". "Лесной пожар в районе станицы Азовская (Северский район) локализован … на примерной площади 19 гектаров", - говорится в социальной сети ведомства. Уточняется, что в тушении пожара задействовано 43 человека и 12 единиц техники. Угрозы распространения огня на станицу Азовская нет.

https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html

северский район

краснодарский край

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, северский район, краснодарский край, природные пожары в россии, россия