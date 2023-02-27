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На Кубани вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 27.02.2023
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На Кубани вспыхнул лесной пожар
На Кубани вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 27.02.2023
На Кубани вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:22
2023-02-27T19:22
происшествия
северский район
краснодарский край
природные пожары в россии
россия
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр". "Лесной пожар в районе станицы Азовская (Северский район) локализован … на примерной площади 19 гектаров", - говорится в социальной сети ведомства. Уточняется, что в тушении пожара задействовано 43 человека и 12 единиц техники. Угрозы распространения огня на станицу Азовская нет.
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северский район
краснодарский край
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происшествия, северский район, краснодарский край, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Природные пожары в России, Россия
19:22 27.02.2023
 
На Кубани вспыхнул лесной пожар

В районе станицы Азовская Краснодарского края загорелся лес на площади 19 гектаров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр".
"Лесной пожар в районе станицы Азовская (Северский район) локализован … на примерной площади 19 гектаров", - говорится в социальной сети ведомства.
Уточняется, что в тушении пожара задействовано 43 человека и 12 единиц техники. Угрозы распространения огня на станицу Азовская нет.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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ПроисшествияСеверский районКраснодарский крайПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
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