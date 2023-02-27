https://ria.ru/20230227/pozhar-1854695657.html
На Кубани вспыхнул лесной пожар
На Кубани вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 27.02.2023
На Кубани вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:22
2023-02-27T19:22
2023-02-27T19:22
происшествия
северский район
краснодарский край
природные пожары в россии
россия
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Лесной пожар произошел на территории Северского района в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади около 19 гектаров, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр". "Лесной пожар в районе станицы Азовская (Северский район) локализован … на примерной площади 19 гектаров", - говорится в социальной сети ведомства. Уточняется, что в тушении пожара задействовано 43 человека и 12 единиц техники. Угрозы распространения огня на станицу Азовская нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северский район, краснодарский край, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Природные пожары в России, Россия
На Кубани вспыхнул лесной пожар
В районе станицы Азовская Краснодарского края загорелся лес на площади 19 гектаров