https://ria.ru/20230227/pozhar-1854568724.html
На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре
На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре - РИА Новости, 27.02.2023
На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре
Пожар в одноэтажном металлическом ангаре на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:29
2023-02-27T12:29
2023-02-27T12:29
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар в одноэтажном металлическом ангаре на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 12.06 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что ангар загорелся в Москве на улице Перовской, дом 1Е. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров.
https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре
На востоке Москвы ликвидировали пожар в одноэтажном металлическом ангаре