https://ria.ru/20230227/pozhar-1854568724.html

На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре

На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре - РИА Новости, 27.02.2023

На востоке Москвы ликвидировали пожар в металлическом ангаре

Пожар в одноэтажном металлическом ангаре на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:29

2023-02-27T12:29

2023-02-27T12:29

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар в одноэтажном металлическом ангаре на востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 12.06 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что ангар загорелся в Москве на улице Перовской, дом 1Е. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров.

https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html

москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия