https://ria.ru/20230227/pozhar-1854548075.html

На востоке Москвы загорелся ангар

На востоке Москвы загорелся ангар - РИА Новости, 27.02.2023

На востоке Москвы загорелся ангар

Одноэтажный металлический ангар загорелся на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:36

2023-02-27T11:36

2023-02-27T11:36

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Одноэтажный металлический ангар загорелся на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о пожаре в Москве на улице Перовской, дом 1Е, по информации ведомства, поступило в 10.33 мск. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров. На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в главке.

https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия