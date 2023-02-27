https://ria.ru/20230227/pozhar-1854548075.html
На востоке Москвы загорелся ангар
На востоке Москвы загорелся ангар - РИА Новости, 27.02.2023
На востоке Москвы загорелся ангар
Одноэтажный металлический ангар загорелся на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:36
2023-02-27T11:36
2023-02-27T11:36
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Одноэтажный металлический ангар загорелся на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о пожаре в Москве на улице Перовской, дом 1Е, по информации ведомства, поступило в 10.33 мск. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре. Предварительная площадь пожара - 150 квадратных метров. На месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в главке.
https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На востоке Москвы загорелся ангар
На востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар