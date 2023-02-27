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В Москве ликвидировали пожар в ангаре
В Москве ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 27.02.2023
В Москве ликвидировали пожар в ангаре
Пожар на северо-востоке Москвы, где горели стройматериалы в металлическом ангаре, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:52
2023-02-27T00:52
2023-02-27T00:52
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар на северо-востоке Москвы, где горели стройматериалы в металлическом ангаре, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 23.32 мск пожар полностью ликвидирован. Площадь немного уменьшилась - 250 квадратных метров, подсчитали точно. Внутри были стройматериалы. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве. Металлический ангар, как ранее сообщили в столичном главке МЧС, загорелся на площади 300 квадратных метров поздно вечером в воскресенье на улице Стандартной, 6, строение 10.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в ангаре
На северо-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в металлическом ангаре