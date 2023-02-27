https://ria.ru/20230227/pozhar-1854472311.html

В Москве ликвидировали пожар в ангаре

В Москве ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 27.02.2023

В Москве ликвидировали пожар в ангаре

Пожар на северо-востоке Москвы, где горели стройматериалы в металлическом ангаре, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T00:52

2023-02-27T00:52

2023-02-27T00:52

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1111:1111:2777:2048_1920x0_80_0_0_c20c1aeda9d30f5d7542e1df276a3a79.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар на северо-востоке Москвы, где горели стройматериалы в металлическом ангаре, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 23.32 мск пожар полностью ликвидирован. Площадь немного уменьшилась - 250 квадратных метров, подсчитали точно. Внутри были стройматериалы. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве. Металлический ангар, как ранее сообщили в столичном главке МЧС, загорелся на площади 300 квадратных метров поздно вечером в воскресенье на улице Стандартной, 6, строение 10.

https://ria.ru/20230226/pozhar-1854418555.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)