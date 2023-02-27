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Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта

Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта - РИА Новости, 27.02.2023

Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:27

2023-02-27T14:27

2023-02-27T14:27

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Как отмечается в пояснительной записке, в рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность. Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения "позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки", считают разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Кабмин также считает целесообразным проработать "вопрос об определении в законопроекте оснований, при которых заявитель вправе воспользоваться проектируемой льготой".

https://ria.ru/20230216/rgsu-1852389005.html

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общество, госдума рф, россия