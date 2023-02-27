Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/poshlina-1854604243.html
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта - РИА Новости, 27.02.2023
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:27
2023-02-27T14:27
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb8074ad7d1a8f642423abbd6bff5516.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Как отмечается в пояснительной записке, в рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность. Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения "позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки", считают разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Кабмин также считает целесообразным проработать "вопрос об определении в законопроекте оснований, при которых заявитель вправе воспользоваться проектируемой льготой".
https://ria.ru/20230216/rgsu-1852389005.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
14:27 27.02.2023
 
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта

В ГД внесли проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 13:23
РГСУ полностью освободил детей мобилизованных от платы за обучение
Как отмечается в пояснительной записке, в рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения "позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки", считают разработчики.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая проработать вопрос о распространении такой льготы на граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Кабмин также считает целесообразным проработать "вопрос об определении в законопроекте оснований, при которых заявитель вправе воспользоваться проектируемой льготой".
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала