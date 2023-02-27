https://ria.ru/20230227/poliklinika-1854538485.html

В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника

В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника - РИА Новости, 27.02.2023

В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника

Стоматологическая поликлиника в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:15

2023-02-27T11:15

2023-02-27T11:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Стоматологическая поликлиника в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания Городской стоматологической поликлиники №3 по улице Исакова", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика