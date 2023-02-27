https://ria.ru/20230227/poliklinika-1854538485.html
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника - РИА Новости, 27.02.2023
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника
Стоматологическая поликлиника в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:15
2023-02-27T11:15
2023-02-27T11:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Стоматологическая поликлиника в Петровском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания Городской стоматологической поликлиники №3 по улице Исакова", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника
В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ повреждена стоматологическая поликлиника