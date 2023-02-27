https://ria.ru/20230227/pogoda-1854556064.html
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Москвичам рассказали о погоде на неделе - РИА Новости, 27.02.2023
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Небольшой снег ожидается в Москве всю рабочую неделю, в последний день февраля прогнозируется самый холодный день на неделе, а с 1 марта потеплеет, сообщила РИА РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:54
2023-02-27T11:54
2023-02-27T11:54
погода
общество
москва
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве всю рабочую неделю, в последний день февраля прогнозируется самый холодный день на неделе, а с 1 марта потеплеет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в понедельник температура воздуха будет соответствовать климатической норме. "Вторник, 28 февраля, будет самым прохладным на этой неделе. В ночные часы про прояснениях воздух остынет в Москве до минус 8 - минус 10 градусов, по области - до минус 13, дневная температура в городе минус 2 - минус 4, по области - до минус 7. И завтра порывы ветра будут порядка 12-14 метров в секунду. То есть, завтра среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы градуса на 3", - рассказала синоптик. Собеседница агентства отметила, что в последующие дни атмосферное давление будет понижаться, вновь власть над погодой перейдет к очередному Атлантическому циклону. "За счет облачности будет значительно теплее, в ночные часы будет порядка минус 4 - минус 6 градусов, по области - не ниже минус 8. Дневная температура в среду минус 2 - минус 4, в четверг и пятницу температура воздуха будет около нуля градусов. То, что касается 4 марта, то скорее всего температурный режим сохранится, как и на рабочей неделе: ночью минус 2 - минус 4, днем около нуля", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20230227/siyanie-1854516549.html
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РИА Новости
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погода, общество, москва, татьяна позднякова, россия
Погода, Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Россия
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Специалист московского Метеобюро Позднякова: небольшой снег ожидается всю рабочую неделю
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве всю рабочую неделю, в последний день февраля прогнозируется самый холодный день на неделе, а с 1 марта потеплеет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода будет довольно неустойчивая. Сильных снегопадов мы не ожидаем, но тем не менее, практически каждый день у нас будет приниматься небольшой снежок", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в понедельник температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
"Вторник, 28 февраля, будет самым прохладным на этой неделе. В ночные часы про прояснениях воздух остынет в Москве до минус 8 - минус 10 градусов, по области - до минус 13, дневная температура в городе минус 2 - минус 4, по области - до минус 7. И завтра порывы ветра будут порядка 12-14 метров в секунду. То есть, завтра среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы градуса на 3", - рассказала синоптик.
Собеседница агентства отметила, что в последующие дни атмосферное давление будет понижаться, вновь власть над погодой перейдет к очередному Атлантическому циклону.
"За счет облачности будет значительно теплее, в ночные часы будет порядка минус 4 - минус 6 градусов, по области - не ниже минус 8. Дневная температура в среду минус 2 - минус 4, в четверг и пятницу температура воздуха будет около нуля градусов. То, что касается 4 марта, то скорее всего температурный режим сохранится, как и на рабочей неделе: ночью минус 2 - минус 4, днем около нуля", - добавила метеоролог.