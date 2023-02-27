https://ria.ru/20230227/pogoda-1854494784.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 27.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег ожидаются в Москве в понедельник, температура поднимется не выше минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:16
2023-02-27T08:16
2023-02-27T08:16
погода
александр синенков
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег ожидаются в Москве в понедельник, температура поднимется не выше минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области - от нуля до минус 5. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - сказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, александр синенков, москва
Погода, Александр Синенков, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается снег и не выше минус одного градуса