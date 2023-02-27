https://ria.ru/20230227/pogoda-1854494784.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 27.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег ожидаются в Москве в понедельник, температура поднимется не выше минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:16

2023-02-27T08:16

2023-02-27T08:16

погода

александр синенков

москва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег ожидаются в Москве в понедельник, температура поднимется не выше минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области - от нуля до минус 5. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - сказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, александр синенков, москва