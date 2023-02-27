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ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск" - РИА Новости, 27.02.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html
ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"
ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск" - РИА Новости, 27.02.2023
ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"
"Севмаш" передаст ВМФ России в 2023 году две новейшие атомные подводные лодки: стратегическую "Император Александр III" (проект 955, "Борей-А") и многоцелевую... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:39
2023-02-27T10:51
новое оружие россии
вмф рф
объединенная судостроительная корпорация
подводные лодки проекта 955 "борей"
калибр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Севмаш" передаст ВМФ России в 2023 году две новейшие атомные подводные лодки: стратегическую "Император Александр III" (проект 955, "Борей-А") и многоцелевую "Красноярск" (проект 885, "Ясень-М"), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Император Александр III" и многоцелевая - "Красноярск", - сказал Рахманов. Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.
https://ria.ru/20230227/osk-1854479710.html
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вмф рф, объединенная судостроительная корпорация, подводные лодки проекта 955 "борей", калибр
Новое оружие России, ВМФ РФ, Объединенная судостроительная корпорация, Подводные лодки проекта 955 "Борей", Калибр
09:39 27.02.2023 (обновлено: 10:51 27.02.2023)
 
ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"

ОСК: ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТоржественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск"
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения Красноярск - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Севмаш" передаст ВМФ России в 2023 году две новейшие атомные подводные лодки: стратегическую "Император Александр III" (проект 955, "Борей-А") и многоцелевую "Красноярск" (проект 885, "Ясень-М"), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Император Александр III" и многоцелевая - "Красноярск", - сказал Рахманов.
Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".
Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.
Атомная подводная лодка К-549 Князь Владимир - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
03:39
Глава ОСК заявил, что атомные подлодки в России будут строить быстрее
 
Новое оружие РоссииВМФ РФОбъединенная судостроительная корпорацияПодводные лодки проекта 955 "Борей"Калибр
 
 
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