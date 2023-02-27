https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html

ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"

ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск" - РИА Новости, 27.02.2023

ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"

"Севмаш" передаст ВМФ России в 2023 году две новейшие атомные подводные лодки: стратегическую "Император Александр III" (проект 955, "Борей-А") и многоцелевую... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:39

2023-02-27T09:39

2023-02-27T10:51

новое оружие россии

вмф рф

объединенная судостроительная корпорация

подводные лодки проекта 955 "борей"

калибр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Севмаш" передаст ВМФ России в 2023 году две новейшие атомные подводные лодки: стратегическую "Император Александр III" (проект 955, "Борей-А") и многоцелевую "Красноярск" (проект 885, "Ясень-М"), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Севмаш" набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Император Александр III" и многоцелевая - "Красноярск", - сказал Рахманов. Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.

https://ria.ru/20230227/osk-1854479710.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вмф рф, объединенная судостроительная корпорация, подводные лодки проекта 955 "борей", калибр