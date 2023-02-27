https://ria.ru/20230227/podderzhka-1854625231.html

Малые сельхозпредприятия Тверской области получат поддержку из бюджета

Малые сельхозпредприятия Тверской области получат поддержку из бюджета - РИА Новости, 27.02.2023

Малые сельхозпредприятия Тверской области получат поддержку из бюджета

Более 80 малых сельхозпредприятий Тверской области получат поддержку из бюджета на приобретение семян, удобрений и проведение агротехнологических работ,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:57

2023-02-27T15:57

2023-02-27T15:57

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 27 фев – РИА Новости. Более 80 малых сельхозпредприятий Тверской области получат поддержку из бюджета на приобретение семян, удобрений и проведение агротехнологических работ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято на заседании правительства Тверской области, на котором обсуждались вопросы поддержки предпринимателей в сельском хозяйстве Верхневолжья. В частности, речь шла о предоставлении поддержки на возмещение части затрат по ряду направлений.В 2023 году малые сельхозпредприятия смогут получить поддержку на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, на запчасти для сельскохозяйственной техники, а также на закупку семян.Предприятия, претендующие по получение поддержки, должны не снижать посевные площади сельхозкультур в сравнении с прошедшим годом, использовать при засеивании территорий семена, включенные в государственный реестр селекционных достижений и соответствующие ГОСТу.Кроме того, на заседании принято решение о повышении ставки субсидии сельхозпроизводителям. Теперь размер поддержки для яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 1200 рублей за гектар, 1600 рублей за гектар оригинальных посевов (новый вид государственной поддержки), а для кормовых культур – от 800 до 900 рублей за гектар.

https://ria.ru/20230127/kombikorma-1847920749.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя