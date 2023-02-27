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Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/plennye-1854586175.html
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных
Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:13
2023-02-27T13:37
безопасность
донецкая народная республика
россия
богдан хмельницкий
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин. В ДНР создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко. По его словам, батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. Контракты с добровольцами, по его словам, будут заключены с Вооруженными силами РФ на общих условиях. В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин подтвердил, что подразделение уже сформировано, и призвал посмотреть, как это повлияет на ситуацию. "Эта цифра исчисляется тысячами", - сказал он, отвечая на вопрос об общем количестве пленных украинских солдат в ДНР. "Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение - может быть, непростое решение", - добавил он.
https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html
https://ria.ru/20230216/plennye-1852504505.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, богдан хмельницкий, денис пушилин
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Богдан Хмельницкий, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
13:13 27.02.2023 (обновлено: 13:37 27.02.2023)
 
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных

Пушилин подтвердил информацию о создании в республике батальона из военнопленных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
В ДНР создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко. По его словам, батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. Контракты с добровольцами, по его словам, будут заключены с Вооруженными силами РФ на общих условиях.
Боец о формировании в ДНР добровольческого батальона из военнопленных ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 03:33Специальная военная операция на Украине
В ДНР создали батальон из украинских пленных
В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин подтвердил, что подразделение уже сформировано, и призвал посмотреть, как это повлияет на ситуацию.
"Эта цифра исчисляется тысячами", - сказал он, отвечая на вопрос об общем количестве пленных украинских солдат в ДНР.
"Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение - может быть, непростое решение", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияБогдан ХмельницкийДенис Пушилин
 
 
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