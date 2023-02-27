https://ria.ru/20230227/plennye-1854586175.html

Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных

Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных - РИА Новости, 27.02.2023

Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных

Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:13

2023-02-27T13:13

2023-02-27T13:37

безопасность

донецкая народная республика

россия

богдан хмельницкий

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин. В ДНР создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко. По его словам, батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. Контракты с добровольцами, по его словам, будут заключены с Вооруженными силами РФ на общих условиях. В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин подтвердил, что подразделение уже сформировано, и призвал посмотреть, как это повлияет на ситуацию. "Эта цифра исчисляется тысячами", - сказал он, отвечая на вопрос об общем количестве пленных украинских солдат в ДНР. "Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение - может быть, непростое решение", - добавил он.

https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html

https://ria.ru/20230216/plennye-1852504505.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, богдан хмельницкий, денис пушилин