https://ria.ru/20230227/plennye-1854586175.html
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных
Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:13
2023-02-27T13:13
2023-02-27T13:37
безопасность
донецкая народная республика
россия
богдан хмельницкий
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество пленных украинских солдат в ДНР сейчас исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин. В ДНР создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск, рассказал РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко. По его словам, батальон формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. Контракты с добровольцами, по его словам, будут заключены с Вооруженными силами РФ на общих условиях. В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин подтвердил, что подразделение уже сформировано, и призвал посмотреть, как это повлияет на ситуацию. "Эта цифра исчисляется тысячами", - сказал он, отвечая на вопрос об общем количестве пленных украинских солдат в ДНР. "Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение - может быть, непростое решение", - добавил он.
https://ria.ru/20230227/plennye-1854479516.html
https://ria.ru/20230216/plennye-1852504505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, богдан хмельницкий, денис пушилин
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Богдан Хмельницкий, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
13:13 27.02.2023 (обновлено: 13:37 27.02.2023)
Пушилин заявил, что в ДНР находятся тысячи украинских военнопленных
Пушилин подтвердил информацию о создании в республике батальона из военнопленных