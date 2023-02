https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине

Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине

Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:07

2023-02-27T20:07

2023-02-27T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

жозеп боррель

сергей лавров

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 27 фев- РИА Новости. Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине, пишет газета Financial Times. Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его предложение покупать вооружение для Киева после начала силами РФ спецоперации на Украине европейские страны встретили со скептицизмом, но в итоге "это табу" было нарушено. "Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для вооружения Украины? И: тишина", - сказал Боррель в интервью газете Financial Times, вспоминая события 2022 года. Тогда, по его словам, он спросил у представителей стран ЕС, заключается ли проблема в том, что речь идет о летальном оружии. "Объясните мне. Это потому что мы не предоставляем летальное оружие? Ну мы не поставляем его, потому что нет войны. А если есть война, то им нужно летальное оружие, разве нет", - заявил тогда Боррель. Он также настоял на увеличении объемов финансирования фонда. "На следующий день союз, деньги которого ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, отправлял на Украину оружие, финансируемое EPF, и помогал вести войну против России", - отмечает издание. По мнению Борреля, тот момент стал прорывным. "Это табу было нарушено", - заявил он. "При этом издание отмечает, что резкие сдвиги в политике ЕС за столь короткое время не обошлись без сопротивления. В частности, как указывается в статье, первоначально против использования Европейского фонда мира в рамках конфликта на Украине выступала Венгрия. Но в конечном счете Будапешт уступил и согласился платить взносы в фонд при условии, что оружие, поставляемое в Украину, не будет проходить транзитом через венгерскую территорию, отмечает Financial Times. Некоторые дипломаты ЕС также в частном порядке задавались вопросом, соответствует ли поставка оружия заявленной миссии EPF по "поддержанию мира, предотвращению конфликтов" и не означает ли акцент на Украине игнорирование других стран, нуждающихся в поддержке, пишет издание. Даже официальные лица из строго проукраинских государств-членов были потрясены, когда Боррель через несколько часов после объявления о решении вооружить Киев заявил журналистам, что EPF может финансировать "истребители" для Украины, пишет Financial Times. "Спустя год этот шаг по-прежнему воспринимается как слишком агрессивный и способный спровоцировать растущую реакцию со стороны Москвы", - говорится в статье. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

украина

россия

киев

2023

