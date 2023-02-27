Рейтинг@Mail.ru
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:07
2023-02-27T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
жозеп боррель
сергей лавров
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 27 фев- РИА Новости. Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине, пишет газета Financial Times. Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его предложение покупать вооружение для Киева после начала силами РФ спецоперации на Украине европейские страны встретили со скептицизмом, но в итоге "это табу" было нарушено. "Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для вооружения Украины? И: тишина", - сказал Боррель в интервью газете Financial Times, вспоминая события 2022 года. Тогда, по его словам, он спросил у представителей стран ЕС, заключается ли проблема в том, что речь идет о летальном оружии. "Объясните мне. Это потому что мы не предоставляем летальное оружие? Ну мы не поставляем его, потому что нет войны. А если есть война, то им нужно летальное оружие, разве нет", - заявил тогда Боррель. Он также настоял на увеличении объемов финансирования фонда. "На следующий день союз, деньги которого ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, отправлял на Украину оружие, финансируемое EPF, и помогал вести войну против России", - отмечает издание. По мнению Борреля, тот момент стал прорывным. "Это табу было нарушено", - заявил он. "При этом издание отмечает, что резкие сдвиги в политике ЕС за столь короткое время не обошлись без сопротивления. В частности, как указывается в статье, первоначально против использования Европейского фонда мира в рамках конфликта на Украине выступала Венгрия. Но в конечном счете Будапешт уступил и согласился платить взносы в фонд при условии, что оружие, поставляемое в Украину, не будет проходить транзитом через венгерскую территорию, отмечает Financial Times. Некоторые дипломаты ЕС также в частном порядке задавались вопросом, соответствует ли поставка оружия заявленной миссии EPF по "поддержанию мира, предотвращению конфликтов" и не означает ли акцент на Украине игнорирование других стран, нуждающихся в поддержке, пишет издание. Даже официальные лица из строго проукраинских государств-членов были потрясены, когда Боррель через несколько часов после объявления о решении вооружить Киев заявил журналистам, что EPF может финансировать "истребители" для Украины, пишет Financial Times. "Спустя год этот шаг по-прежнему воспринимается как слишком агрессивный и способный спровоцировать растущую реакцию со стороны Москвы", - говорится в статье. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
https://ria.ru/20230226/borrel-1854467999.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
20:07 27.02.2023
 
Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине

FT: Боррель признал, что Евросоюз нарушил собственное табу на поставки оружия Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев- РИА Новости. Боррель признал, что ЕС нарушил собственное табу на поставки оружия Украине, пишет газета Financial Times.
Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его предложение покупать вооружение для Киева после начала силами РФ спецоперации на Украине европейские страны встретили со скептицизмом, но в итоге "это табу" было нарушено.
Сотрудник полиции у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 08:00
Запад придумывает себе другую Россию
"Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для вооружения Украины? И: тишина", - сказал Боррель в интервью газете Financial Times, вспоминая события 2022 года.
Тогда, по его словам, он спросил у представителей стран ЕС, заключается ли проблема в том, что речь идет о летальном оружии. "Объясните мне. Это потому что мы не предоставляем летальное оружие? Ну мы не поставляем его, потому что нет войны. А если есть война, то им нужно летальное оружие, разве нет", - заявил тогда Боррель. Он также настоял на увеличении объемов финансирования фонда.
"На следующий день союз, деньги которого ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, отправлял на Украину оружие, финансируемое EPF, и помогал вести войну против России", - отмечает издание.
По мнению Борреля, тот момент стал прорывным. "Это табу было нарушено", - заявил он.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 23:43
Боррель подвел итоги сессии Генассамблеи ООН, посвященной Украине
"При этом издание отмечает, что резкие сдвиги в политике ЕС за столь короткое время не обошлись без сопротивления. В частности, как указывается в статье, первоначально против использования Европейского фонда мира в рамках конфликта на Украине выступала Венгрия. Но в конечном счете Будапешт уступил и согласился платить взносы в фонд при условии, что оружие, поставляемое в Украину, не будет проходить транзитом через венгерскую территорию, отмечает Financial Times.
Некоторые дипломаты ЕС также в частном порядке задавались вопросом, соответствует ли поставка оружия заявленной миссии EPF по "поддержанию мира, предотвращению конфликтов" и не означает ли акцент на Украине игнорирование других стран, нуждающихся в поддержке, пишет издание. Даже официальные лица из строго проукраинских государств-членов были потрясены, когда Боррель через несколько часов после объявления о решении вооружить Киев заявил журналистам, что EPF может финансировать "истребители" для Украины, пишет Financial Times.
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 15:17
В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине
"Спустя год этот шаг по-прежнему воспринимается как слишком агрессивный и способный спровоцировать растущую реакцию со стороны Москвы", - говорится в статье.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 08:00
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЖозеп БоррельСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала