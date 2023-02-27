https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854676898.html

Эксперты предположили, при каких условиях Китай поставит оружие России

Эксперты предположили, при каких условиях Китай поставит оружие России - РИА Новости, 27.02.2023

Эксперты предположили, при каких условиях Китай поставит оружие России

Вероятность прямых или косвенных поставок оружия Китаем России есть, но только если ситуация будет складываться крайне негативно для РФ, однако пока это не так, РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:06

2023-02-27T18:06

2023-02-27T18:06

китай

россия

украина

энтони блинкен

йенс столтенберг

майкл маккол

нато

южная корея

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СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Вероятность прямых или косвенных поставок оружия Китаем России есть, но только если ситуация будет складываться крайне негативно для РФ, однако пока это не так, для обеих сторон важнее продолжать экономическое сотрудничество и поддержку, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты. "Что касается возможности поставок Китаем летальных вооружений России, то на мой сугубо субъективный взгляд, они были бы неудивительны, учитывая то, как НАТО и США снабжают Украину вооружениями. Фактически, через войну на Украине они сражаются с Россией. Поэтому, с точки зрения Северной Кореи или Китая, у них нет причин не делать точно так же", - заявил директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын. В то же время, по его словам, как для Пекина, так и для России важно, чтобы у Китая были отношения с Европой, так как в конечном счете идет "борьба денег", а Китай продолжает торговать с Россией, проводит расчёты в юанях, закупает нефть, активизирует туризм, обеспечивает приток валюты в российскую экономику. "Россия – сама по себе мощная военная держава. И она больше заинтересована в том, чтобы экономика Китая хорошо работала, и такая косвенная поддержка продолжалась. А для этого Китаю нельзя портить отношения с Европой. Тем не менее, в зависимости от развития ситуации и её серьёзности всё может поменяться. Поэтому, по моим ощущениям, если Россия окажется в действительно опасной ситуации, есть вероятность, что Китай пойдёт на (поставки оружия – ред). Сейчас же ситуация, по мнению Пекина, не настолько критичная, и поддержка идёт только косвенная… На прямое вмешательство Китай пойдёт только в том случае, если российская армия начнёт откатываться из Донбасса и боевые действия начнут подходить к изначальной российской границе. До этих пор в поставках Пекином летальных вооружений вряд ли есть необходимость", - пояснил эксперт. Как отметил в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, Китай может предпринять политические действия для урегулирования украинского кризиса, но вероятность официальной поддержки России оружием "невелика". "Китай все еще не готов бросить вызов либеральному международному порядку, возглавляемому США. Китай считает, что непрерывный экономический рост возможен только при сохранении существующего порядка. Поэтому он может предпринять более активные усилия, чтобы не допустить затягивания украинского кризиса или его перерастания в военный конфликт между великими державами, но не будет пытаться поддержать Россию оружием для создания так называемой структуры "Китай-Россия против США и Запада". Если только не наступит ситуация, в которой Россия терпит катастрофическое поражение на линии фронта, Китай по-прежнему будет действовать с осторожностью", - подытожил профессор. Поставки оружияРанее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854621871.html

https://ria.ru/20230227/putin-1854465327.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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россия

украина

южная корея

кндр (северная корея)

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