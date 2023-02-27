https://ria.ru/20230227/oproverzhenie-1854603916.html

Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области

Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области - РИА Новости, 27.02.2023

Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области

Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:25

2023-02-27T14:25

2023-02-27T14:25

происшествия

курская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Курской, Белгородской и Воронежской областях ищут диверсантов, переодетых в российскую форму. "Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике", — сообщило правительства Курской области в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854603156.html

курская область

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, воронежская область