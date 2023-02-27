https://ria.ru/20230227/oproverzhenie-1854603916.html
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области - РИА Новости, 27.02.2023
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области
Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:25
2023-02-27T14:25
2023-02-27T14:25
происшествия
курская область
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Курской, Белгородской и Воронежской областях ищут диверсантов, переодетых в российскую форму. "Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике", — сообщило правительства Курской области в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854603156.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, воронежская область
Происшествия, Курская область, Воронежская область
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области
Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов в регионе