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Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области - РИА Новости, 27.02.2023
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Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области - РИА Новости, 27.02.2023
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области
Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:25
2023-02-27T14:25
происшествия
курская область
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Курской, Белгородской и Воронежской областях ищут диверсантов, переодетых в российскую форму. "Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике", — сообщило правительства Курской области в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854603156.html
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происшествия, курская область, воронежская область
Происшествия, Курская область, Воронежская область
14:25 27.02.2023
 
Власти опровергли информацию о поиске диверсантов в Курской области

Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов в регионе

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов на территории региона и призвало жителей не поддаваться панике.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Курской, Белгородской и Воронежской областях ищут диверсантов, переодетых в российскую форму.
"Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике", — сообщило правительства Курской области в Telegram-канале.
Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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