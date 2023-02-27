Детский омбудсмен Москвы прокомментировала введенные против нее санкции
Детский омбудсмен Москвы Ярославская заявила, что продолжит спасать детей в новых регионах
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, комментируя введенные Украиной против нее санкции, сообщила РИА Новости, что продолжит спасать детей в новых регионах России, а затем устраивать их в семьи и помогать этим семьям.
Ранее Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными, в частности, Ольги Ярославской.
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"Значит, всё правильно делаем. Будем спасать дальше детей Луганска, Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Дальше будем устраивать в семьи и помогать всячески этим семьям. Это единственное, что я на своем посту могу сделать", - сказала Ярославская. При этом она добавила, что относится к санкциям Киева "с юмором". "Думаю, может, они еще в списки внесут, чтобы мошенники с Украины не звонили. Надоели", - сказала омбудсмен.
Она отметила, что была с недельным визитом в Луганске - побратиме Москвы. "На самом деле была с визитом по всем сиротским учреждениям, и где дети находятся с диагнозами, и после этого с Марией Алексеевной (Львовой-Беловой - ред.) выработали единый подход... Москва там помогала и будет помогать. Это здорово", - добавила Ярославская.
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