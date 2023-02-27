https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854521406.html

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала введенные против нее санкции

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала введенные против нее санкции - РИА Новости, 27.02.2023

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала введенные против нее санкции

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, комментируя введенные Украиной против нее санкции, сообщила РИА Новости, что продолжит спасать... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:27

2023-02-27T10:27

2023-02-27T10:27

общество

москва

украина

луганск

ольга ярославская

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, комментируя введенные Украиной против нее санкции, сообщила РИА Новости, что продолжит спасать детей в новых регионах России, а затем устраивать их в семьи и помогать этим семьям. Ранее Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей. В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными, в частности, Ольги Ярославской. "Значит, всё правильно делаем. Будем спасать дальше детей Луганска, Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Дальше будем устраивать в семьи и помогать всячески этим семьям. Это единственное, что я на своем посту могу сделать", - сказала Ярославская. При этом она добавила, что относится к санкциям Киева "с юмором". "Думаю, может, они еще в списки внесут, чтобы мошенники с Украины не звонили. Надоели", - сказала омбудсмен. Она отметила, что была с недельным визитом в Луганске - побратиме Москвы. "На самом деле была с визитом по всем сиротским учреждениям, и где дети находятся с диагнозами, и после этого с Марией Алексеевной (Львовой-Беловой - ред.) выработали единый подход... Москва там помогала и будет помогать. Это здорово", - добавила Ярославская.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854337089.html

https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html

москва

украина

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, украина, луганск, ольга ярославская