https://ria.ru/20230227/ochistka-1854613887.html
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега - РИА Новости, 27.02.2023
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега
Городские службы продолжают работы по уборке от снега дорог и общественных пространств столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:17
2023-02-27T15:17
2023-02-27T15:17
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городские службы продолжают работы по уборке от снега дорог и общественных пространств столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что в понедельник в течение всего дня в отдельных районах города ожидается небольшой снег. "Городские службы продолжают работы по уборке от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий, парковок и общественных пространств... В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что особое внимание уделяется зачистке лотковой зоны. Очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городские службы продолжают работы по уборке от снега дорог и общественных пространств столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отметили, что в понедельник в течение всего дня в отдельных районах города ожидается небольшой снег.
"Городские службы продолжают работы по уборке от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий, парковок и общественных пространств... В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что особое внимание уделяется зачистке лотковой зоны. Очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
"В течение всего светового дня продолжается очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в публикации.
В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.