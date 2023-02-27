https://ria.ru/20230227/ochistka-1854613887.html

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега - РИА Новости, 27.02.2023

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега

Городские службы продолжают работы по уборке от снега дорог и общественных пространств столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:17

2023-02-27T15:17

2023-02-27T15:17

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городские службы продолжают работы по уборке от снега дорог и общественных пространств столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что в понедельник в течение всего дня в отдельных районах города ожидается небольшой снег. "Городские службы продолжают работы по уборке от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий, парковок и общественных пространств... В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что особое внимание уделяется зачистке лотковой зоны. Очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В комплексе городского хозяйства отметили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

https://ria.ru/20230227/pogoda-1854494784.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва