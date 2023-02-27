https://ria.ru/20230227/obstrely-1854531789.html

Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку - РИА Новости, 27.02.2023

Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:56

2023-02-27T10:56

2023-02-27T10:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика