10:56 27.02.2023 (обновлено: 10:57 27.02.2023)
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Жилой дом, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.