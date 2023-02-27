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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой восемь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:20
2023-02-27T17:20
2023-02-27T17:20
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой восемь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 16.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов по Донецку и Ясиноватой