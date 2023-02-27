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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:01
2023-02-27T16:01
2023-02-27T16:05
специальная военная операция на украине
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донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.В представительстве добавили, что в 15.45 украинские войска также выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.20 украинские войска выпустили по Кировскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, НАТО
16:01 27.02.2023 (обновлено: 16:05 27.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 16 снарядов по Донецку и Макеевке