https://ria.ru/20230227/obstrel-1854615112.html
ВСУ обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Яковлевку и Ясиноватую - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска за пять минут выпустили по Ясиноватой и Яковлевке 14 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:24
2023-02-27T15:24
2023-02-27T15:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Ясиноватой и Яковлевке 14 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230227/reeksport-1854613507.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Яковлевку и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой и Яковлевке 14 снарядов