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Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 27.02.2023
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Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела
Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 27.02.2023
Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела
Восемь населённых пунктов в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:22
2023-02-27T14:39
происшествия
курская область
суджанский район
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Восемь населённых пунктов в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Но в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение 8 населенных пунктов. Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Позже губернатор сообщил, что Глушковский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. "К счастью, пострадавших и разрушений нет. Поселок Тёткино и село Попово-Лежачи обесточены. Аварийные бригады в ближайшее время устранят повреждения", — добавил он.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В середине февраля в селе Гуево бригада строителей попала под обстрел, один человек погиб, ещё один пострадал.
https://ria.ru/20230227/oproverzhenie-1854603916.html
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курская область
суджанский район
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происшествия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
14:22 27.02.2023 (обновлено: 14:39 27.02.2023)
 
Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела

После обстрела со стороны ВСУ восемь населенных пунктов Курской области остались без света

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Восемь населённых пунктов в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Но в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение 8 населенных пунктов. Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В середине февраля в селе Гуево бригада строителей попала под обстрел, один человек погиб, ещё один пострадал.
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ПроисшествияКурская областьСуджанский районУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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