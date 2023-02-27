14:22 27.02.2023 (обновлено: 14:39 27.02.2023)
Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела
После обстрела со стороны ВСУ восемь населенных пунктов Курской области остались без света
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Восемь населённых пунктов в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Но в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение 8 населенных пунктов. Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Позже губернатор сообщил, что Глушковский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. "К счастью, пострадавших и разрушений нет. Поселок Тёткино и село Попово-Лежачи обесточены. Аварийные бригады в ближайшее время устранят повреждения", — добавил он.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В середине февраля в селе Гуево бригада строителей попала под обстрел, один человек погиб, ещё один пострадал.