https://ria.ru/20230227/obstrel-1854603156.html

Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела

Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела - РИА Новости, 27.02.2023

Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела

Восемь населённых пунктов в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:22

2023-02-27T14:22

2023-02-27T14:39

происшествия

курская область

суджанский район

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Восемь населённых пунктов в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Сегодня ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений нет. Но в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение 8 населенных пунктов. Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Позже губернатор сообщил, что Глушковский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. "К счастью, пострадавших и разрушений нет. Поселок Тёткино и село Попово-Лежачи обесточены. Аварийные бригады в ближайшее время устранят повреждения", — добавил он.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. В середине февраля в селе Гуево бригада строителей попала под обстрел, один человек погиб, ещё один пострадал.

https://ria.ru/20230227/oproverzhenie-1854603916.html

https://ria.ru/20230227/obstrely-1854587734.html

курская область

суджанский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, суджанский район, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины