https://ria.ru/20230227/obstrel-1854571928.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.02.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:36
2023-02-27T12:36
2023-02-27T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку