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Пушилин обвинил ВСУ в умышленных обстрелах врачей и спасателей в Донецке

Пушилин обвинил ВСУ в умышленных обстрелах врачей и спасателей в Донецке - РИА Новости, 27.02.2023

Пушилин обвинил ВСУ в умышленных обстрелах врачей и спасателей в Донецке

Украинские войска умышленно и целенаправленно обстреливают спасателей и врачей скорой помощи в Донецке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:10

2023-02-27T12:10

2023-02-27T12:33

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

безопасность

денис пушилин

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россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска умышленно и целенаправленно обстреливают спасателей и врачей скорой помощи в Донецке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.В четверг украинские силовики подвергли обстрелу многие районы Донецка, погибли четверо врачей скорой помощи, 10 спасателей МЧС получили ранения. Также погибла жительница Буденновского района 1950 года рождения. Как уточнили в Минздраве РФ, четыре работника бригады скорой помощи погибли при исполнении служебного долга. Как отметили в министерстве, бригада скорой помощи — два фельдшера, санитар и водитель, — приехав на вызов, попала под обстрел. Трое из них скончались на месте, еще один фельдшер умерла в больнице от полученных ранений."К сожалению, мы в очередной раз зафиксировали, что противник умышленно и целенаправленно обстреливает как спасателей, так и врачей скорой помощи именно в таких обстоятельствах, когда они выполняют свой профессиональный долг. Это действительно чудовищно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

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