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Киров станет новогодней столицей России - РИА Новости, 27.02.2023
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Киров станет новогодней столицей России
Киров станет новогодней столицей России - РИА Новости, 27.02.2023
Киров станет новогодней столицей России
Киров примет эстафету новогодней столицы России после Суздаля, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:33
2023-02-27T11:33
кировская область
россия
кировская область
киров
александр соколов
новый год
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Киров примет эстафету новогодней столицы России после Суздаля, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Отмечается, что в наступившем 2023 году новогодней столицей праздника стал Новосибирск, в следующем будет старинный Суздаль, а далее эстафету примет вятская земля. "Выражаем уверенность, что наделение города Кирова статусом "Новогодняя столица России" послужит значительным стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе, создания современных общественных пространств, а также раскрытия культурного потенциала области во всероссийском масштабе", — процитировал губернатор Кировской области Александр Соколов сообщение Министерства культуры РФ на еженедельном оперативном совещании в понедельник. Он рассказал, что идею присвоения статуса Новогодней столицы России кировские власти прорабатывали достаточно долго. "Событие важное, в завершение юбилея нашего города будем ждать туристов. Летом празднуем 650-летие, а в зимний период будем приглашать гостей со всей страны", — заявил глава региона. Главным событием новогоднего празднования должна стать "Вятская ярмарка". Организовать ее предполагается, в том числе, и с целью привлечения местных товаропроизводителей. "Потренируемся, проведем Вятскую ярмарку уже в этом году. Было предложение основной концепцией объявить "Васнецовский новый год", поскольку в Кировской области есть персонаж — Васнецовская Снегурочка. Кроме того, много сказочных персонажей отражены в творчестве художников братьев Васнецовых. Будем знакомить гостей с историей искусства и культурными традициями нашего края", — рассказал Соколов. Планируется, что Вятская ярмарка стартует в конце ноября 2023 года, когда в Кировской области уже устанавливается зимняя погода. Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск, Суздаль.
https://ria.ru/20230217/kirov-1852755600.html
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россия, кировская область, киров, александр соколов, новый год
Кировская область, Россия, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Новый год
11:33 27.02.2023
 
Киров станет новогодней столицей России

Киров примет в 2024/2025 годах эстафету новогодней столицы России после Суздаля

© Фото : Unsplash / Alisa AntonНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Unsplash / Alisa Anton
Новогодняя елка. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Киров примет эстафету новогодней столицы России после Суздаля, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"На днях на имя губернатора Кировской области пришло письмо из федерального министерства культуры, где сообщалось, что ведомство поддержало инициативу о присвоении Кирову статуса "Новогодняя столица России", и в 2024/2025 годах региональный центр примет гостей со всей России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в наступившем 2023 году новогодней столицей праздника стал Новосибирск, в следующем будет старинный Суздаль, а далее эстафету примет вятская земля.
"Выражаем уверенность, что наделение города Кирова статусом "Новогодняя столица России" послужит значительным стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе, создания современных общественных пространств, а также раскрытия культурного потенциала области во всероссийском масштабе", — процитировал губернатор Кировской области Александр Соколов сообщение Министерства культуры РФ на еженедельном оперативном совещании в понедельник.
Он рассказал, что идею присвоения статуса Новогодней столицы России кировские власти прорабатывали достаточно долго. "Событие важное, в завершение юбилея нашего города будем ждать туристов. Летом празднуем 650-летие, а в зимний период будем приглашать гостей со всей страны", — заявил глава региона.
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Главным событием новогоднего празднования должна стать "Вятская ярмарка". Организовать ее предполагается, в том числе, и с целью привлечения местных товаропроизводителей. "Потренируемся, проведем Вятскую ярмарку уже в этом году. Было предложение основной концепцией объявить "Васнецовский новый год", поскольку в Кировской области есть персонаж — Васнецовская Снегурочка. Кроме того, много сказочных персонажей отражены в творчестве художников братьев Васнецовых. Будем знакомить гостей с историей искусства и культурными традициями нашего края", — рассказал Соколов.
Планируется, что Вятская ярмарка стартует в конце ноября 2023 года, когда в Кировской области уже устанавливается зимняя погода.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск, Суздаль.
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