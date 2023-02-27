https://ria.ru/20230227/nissan-1854484243.html
Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей
Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей - РИА Новости, 27.02.2023
Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей
Японский автоконцерн Nissan Motor Co намерен представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, включая 19 моделей электромобилей, а в 2024 фингоду – модель... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T05:25
2023-02-27T05:25
2023-02-27T05:26
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ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motor Co намерен представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, включая 19 моделей электромобилей, а в 2024 фингоду – модель электромобиля специально для китайского рынка, говорится в обнародованной в понедельник стратегии компании. В частности, согласно плану, автоконцерн к 2030 финансовому году, который начнется 1 апреля 2030 года, планирует представить 27 новых моделей, включая 19 электромобилей. Кроме этого, в 2024 финансовом году, начинающимся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить модель электромобиля, предназначенную исключительно для китайского рынка. К 2026 году автоконцерн планирует инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (почти 14,7 миллиарда долларов). Автоконцерн будет стремиться к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии и до 98% от продаж в Европе. К 2030 году доля электромобилей должна будет достигнуть 55% в мировых продажах новых автомобилей компании.
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япония, европа, авто
05:25 27.02.2023 (обновлено: 05:26 27.02.2023)
Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей
Nissan намерен к 2030 году представить 27 новых моделей машин, включая 19 электромобилей
ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motor Co намерен представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, включая 19 моделей электромобилей, а в 2024 фингоду – модель электромобиля специально для китайского рынка, говорится в обнародованной в понедельник стратегии компании.
"Реализуя долгосрочное видение "Nissan Ambition 2030", мы намерены... улучшить способы перемещения. Мы намерены исследовать все возможности и объявляем об инициативах расширить стратегию по электрификации", - отмечается в документе.
В частности, согласно плану, автоконцерн к 2030 финансовому году, который начнется 1 апреля 2030 года, планирует представить 27 новых моделей, включая 19 электромобилей. Кроме этого, в 2024 финансовом году, начинающимся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить модель электромобиля, предназначенную исключительно для китайского рынка.
К 2026 году автоконцерн планирует инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (почти 14,7 миллиарда долларов). Автоконцерн будет стремиться к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии
и до 98% от продаж в Европе
. К 2030 году доля электромобилей должна будет достигнуть 55% в мировых продажах новых автомобилей компании.