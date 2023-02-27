https://ria.ru/20230227/narkotiki-1854552582.html

В Уфе экс-полицейские, подбросившие девушкам наркотики, пойдут под суд

В Уфе экс-полицейские, подбросившие девушкам наркотики, пойдут под суд - РИА Новости, 27.02.2023

В Уфе экс-полицейские, подбросившие девушкам наркотики, пойдут под суд

Пятеро бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков уфимской полиции обвиняются в том, что из служебного рвения подбросили наркотики двум РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:48

2023-02-27T11:48

2023-02-27T11:48

республика башкортостан

россия

происшествия

уфа

наркотики

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 27 фев - РИА Новости. Пятеро бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков уфимской полиции обвиняются в том, что из служебного рвения подбросили наркотики двум девушкам, их ждет суд, сообщила прокуратура Башкирии. "Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении и результатов оперативно-розыскной деятельности, незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и заведомо ложных показаниях свидетеля в ходе досудебного производства", - говорится в сообщении. По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые с целью искусственного увеличения показателей своей работы задержали двух уфимок. Полицейские подбросили в их вещи наркотические средства и задокументировали факт изъятия, информирует прокуратура. "Кроме того, оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что они были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств)", - добавили в ведомстве. Отмечается, что в ходе дознания по уголовным делам в отношении девушек по обвинению в незаконном хранении наркотических средств полицейские неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей. "Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу",- сообщает надзорный орган. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что "по данному факту по указанию министра внутренних дел по республике Башкортостан была проведена служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей". "По результатам проверки, которую проводило подразделение собственной безопасности МВД республики, было принято решение об увольнении ряда виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в комментарии полиции.

https://ria.ru/20230203/narkotiki-1849604576.html

https://ria.ru/20230131/sud-1848759521.html

https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика башкортостан, россия, происшествия, уфа, наркотики, министерство внутренних дел рф (мвд россии)