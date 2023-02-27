https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернется на флот в 2024 году

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернется на флот в 2024 году - РИА Новости, 27.02.2023

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернется на флот в 2024 году

Модернизированный атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 11442М) вернется в боевой состав ВМФ РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:08

2023-02-27T10:08

2023-02-27T10:08

безопасность

вмф рф

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

северодвинск

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Модернизированный атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 11442М) вернется в боевой состав ВМФ РФ в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "Мы ожидаем выход "Адмирала Нахимова" в 2024 году. На него уже начали подавать электричество с берега, думаю, через полгода он будет готов к заселению экипажа", - сказал Рахманов. "Адмирал Нахимов" проходит ремонт и модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске. Верфь в январе сообщала, что на корабле заменили все кабельные сети, корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили новое ударное ракетное оружие типа "Калибр", "Оникс". В течение прошлого года на корабле были смонтированы все системы, оборудование и комплексы. "Адмирал Нахимов" (проект 11442М "Орлан") — один из самых больших военных кораблей в мире, его полное водоизмещение составляет 25 860 тонн. Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота, в конце 1990-х был отправлен на ремонт. Работы по возвращению "Нахимова" в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. После модернизации крейсер станет самым мощным кораблем российского флота, вооруженным в перспективе сверхзвуковой ракетой "Циркон". Оборону крейсера будут осуществлять комплексы зональной ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М". Сегодня это одни из самых совершенных систем противовоздушной и противоракетной обороны для кораблей флота. Противолодочную оборону обеспечит ракетный комплекс "Ответ" и многоцелевая торпедная система "Пакет", которая может поражать как корабли и подводные лодки, так и атакующие крейсер вражеские торпеды.

https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html

https://ria.ru/20230221/avianosets-1853511759.html

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вмф рф, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, северодвинск