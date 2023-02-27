https://ria.ru/20230227/naemniki-1854493780.html

Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт

Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2023

Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт

Частые поездки микроавтобусов с иностранными наемниками отмечены из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:11

2023-02-27T08:11

2023-02-27T08:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

сватово

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Частые поездки микроавтобусов с иностранными наемниками отмечены из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении, отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками. Своеобразные ротационные мероприятия связаны с тем, что иностранцы отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и само Сватово, а также периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854485351.html

луганская народная республика

харьковская область

сватово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, харьковская область, сватово, андрей марочко, вооруженные силы украины