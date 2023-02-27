https://ria.ru/20230227/naemniki-1854493780.html
Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт
Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт - РИА Новости, 27.02.2023
Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт
Частые поездки микроавтобусов с иностранными наемниками отмечены из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:11
2023-02-27T08:11
2023-02-27T08:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
сватово
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Частые поездки микроавтобусов с иностранными наемниками отмечены из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении, отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками. Своеобразные ротационные мероприятия связаны с тем, что иностранцы отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью", - сообщил Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и само Сватово, а также периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854485351.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, харьковская область, сватово, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Сватово, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
08:11 27.02.2023 (обновлено: 08:49 27.02.2023)
Наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово, заявил эксперт
Марочко: из Купянска в окопы под Сватово и обратно регулярно ездят автобусы с наемниками