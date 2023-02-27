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Освобожденные из-под ареста в Египте российские моряки вернулись домой - РИА Новости, 27.02.2023
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Освобожденные из-под ареста в Египте российские моряки вернулись домой
Освобожденные из-под ареста в Египте российские моряки вернулись домой - РИА Новости, 27.02.2023
Освобожденные из-под ареста в Египте российские моряки вернулись домой
Два российских моряка, которые были задержаны в египетской Александрии, предположительно, по делу о незаконном хранении наркотических лекарств и позднее... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:13
2023-02-27T16:35
египет
александрия
россия
георгий мурадов
российский профсоюз моряков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Два российских моряка, которые были задержаны в египетской Александрии, предположительно, по делу о незаконном хранении наркотических лекарств и позднее освобождены из-под ареста, вернулись на родину в Крым, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Как сообщали в генеральном консульстве РФ, пятеро россиян-моряков с грузового судна были арестованы в Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза нашлись лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. По данным дипломатов, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября. Были задержаны пять моряков, но троих из них впоследствии отпустили, и в середине ноября они прилетели в Москву. Двое других остались в Египте, им продлили арест. На прошлой неделе в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков сообщили, что их выпустили из-под ареста."Моряки в Керчи уже. Мы 25-го (февраля) их в поезд (в Москве) посадили, сегодняшней ночью они приехали домой, в Керчь", - сказал Мурадов.Он отметил, что решение о возвращении моряков на родину было принято на высоком уровне властями Египта, добавив, что расследование и суд в их отношении будут продолжены."Но тут надо благодарить египетские власти за их благожелательное отношение в духе дружбы и сотрудничества с Россией, за то, что они на высоком уровне приняли эти решения - разрешили вывезти моряков в Россию. Расследование и судебный процесс будут продолжаться", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html
https://ria.ru/20230220/zaderzhanie-1853044983.html
египет
александрия
россия
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египет, александрия, россия, георгий мурадов, российский профсоюз моряков, республика крым
Египет, Александрия, Россия, Георгий Мурадов, Российский профсоюз моряков, Республика Крым
16:13 27.02.2023 (обновлено: 16:35 27.02.2023)
 
Освобожденные из-под ареста в Египте российские моряки вернулись домой

Постпред Мурадов: освобожденные из-под ареста в Египте моряки вернулись домой в Крым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Два российских моряка, которые были задержаны в египетской Александрии, предположительно, по делу о незаконном хранении наркотических лекарств и позднее освобождены из-под ареста, вернулись на родину в Крым, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Как сообщали в генеральном консульстве РФ, пятеро россиян-моряков с грузового судна были арестованы в Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза нашлись лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. По данным дипломатов, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября. Были задержаны пять моряков, но троих из них впоследствии отпустили, и в середине ноября они прилетели в Москву. Двое других остались в Египте, им продлили арест. На прошлой неделе в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков сообщили, что их выпустили из-под ареста.
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"Моряки в Керчи уже. Мы 25-го (февраля) их в поезд (в Москве) посадили, сегодняшней ночью они приехали домой, в Керчь", - сказал Мурадов.
Он отметил, что решение о возвращении моряков на родину было принято на высоком уровне властями Египта, добавив, что расследование и суд в их отношении будут продолжены.
"Но тут надо благодарить египетские власти за их благожелательное отношение в духе дружбы и сотрудничества с Россией, за то, что они на высоком уровне приняли эти решения - разрешили вывезти моряков в Россию. Расследование и судебный процесс будут продолжаться", - сказал Мурадов.
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ЕгипетАлександрияРоссияГеоргий МурадовРоссийский профсоюз моряковРеспублика Крым
 
 
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