16:13 27.02.2023 (обновлено: 16:35 27.02.2023)
Освобожденные из-под ареста в Египте российские моряки вернулись домой
Постпред Мурадов: освобожденные из-под ареста в Египте моряки вернулись домой в Крым
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Два российских моряка, которые были задержаны в египетской Александрии, предположительно, по делу о незаконном хранении наркотических лекарств и позднее освобождены из-под ареста, вернулись на родину в Крым, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Как сообщали в генеральном консульстве РФ, пятеро россиян-моряков с грузового судна были арестованы в Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза нашлись лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. По данным дипломатов, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября. Были задержаны пять моряков, но троих из них впоследствии отпустили, и в середине ноября они прилетели в Москву. Двое других остались в Египте, им продлили арест. На прошлой неделе в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков сообщили, что их выпустили из-под ареста.
"Моряки в Керчи уже. Мы 25-го (февраля) их в поезд (в Москве) посадили, сегодняшней ночью они приехали домой, в Керчь", - сказал Мурадов.
Он отметил, что решение о возвращении моряков на родину было принято на высоком уровне властями Египта, добавив, что расследование и суд в их отношении будут продолжены.
"Но тут надо благодарить египетские власти за их благожелательное отношение в духе дружбы и сотрудничества с Россией, за то, что они на высоком уровне приняли эти решения - разрешили вывезти моряков в Россию. Расследование и судебный процесс будут продолжаться", - сказал Мурадов.