Рейтинг@Mail.ru
Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854668799.html
Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии
Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии - РИА Новости, 27.02.2023
Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии
Кишинев продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:36
2023-02-27T18:01
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_9ecff923f5f75d8293208a931bfc5f92.jpg
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Кишинев продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. "Energocom сегодня продлил на март договор купли-продажи электроэнергии с МГРЭС. Таким образом, по прогнозам, у МГРЭС должно быть закуплено около 244 тысяч МВт/ч, что составляет 88% потребности в энергии", - сообщает Energocom на своей странице в соцсети. Закупочная цена останется прежней - 73 доллара за МВт/ч. Молдавское предприятие также подписало договор купли-продажи электроэнергии на март с Nuclearelectrica из Румынии. Согласно контракту, Молдавия получит около 18 тысяч МВт/ч, что покрывает около 6,5% потребностей республики. Цена энергии составит около 91 евро за МВт/ч. Остатки необходимой электроэнергии будут закуплены на румынской энергетической бирже. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842065816.html
https://ria.ru/20221130/energiya-1835215402.html
кишинев
молдавия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ed18436c6ba4bb2537d6a231389dbf7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, тирасполь
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь
17:36 27.02.2023 (обновлено: 18:01 27.02.2023)
 
Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии

Кишинев закупит 88% необходимого на март объема электроэнергии у Тирасполя

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Кишинев продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom.
"Energocom сегодня продлил на март договор купли-продажи электроэнергии с МГРЭС. Таким образом, по прогнозам, у МГРЭС должно быть закуплено около 244 тысяч МВт/ч, что составляет 88% потребности в энергии", - сообщает Energocom на своей странице в соцсети.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 00:00
Молдавия в январе закупит 10 процентов необходимой электроэнергии у Румынии
Закупочная цена останется прежней - 73 доллара за МВт/ч.
Молдавское предприятие также подписало договор купли-продажи электроэнергии на март с Nuclearelectrica из Румынии. Согласно контракту, Молдавия получит около 18 тысяч МВт/ч, что покрывает около 6,5% потребностей республики. Цена энергии составит около 91 евро за МВт/ч. Остатки необходимой электроэнергии будут закуплены на румынской энергетической бирже.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 11:32
В Молдавии цена электроэнергии вырастет в среднем на 20 процентов
 
В миреКишиневМолдавияТирасполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала