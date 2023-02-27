https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854668799.html

Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии

Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии - РИА Новости, 27.02.2023

Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии

Кишинев продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:36

2023-02-27T17:36

2023-02-27T18:01

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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Кишинев продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. "Energocom сегодня продлил на март договор купли-продажи электроэнергии с МГРЭС. Таким образом, по прогнозам, у МГРЭС должно быть закуплено около 244 тысяч МВт/ч, что составляет 88% потребности в энергии", - сообщает Energocom на своей странице в соцсети. Закупочная цена останется прежней - 73 доллара за МВт/ч. Молдавское предприятие также подписало договор купли-продажи электроэнергии на март с Nuclearelectrica из Румынии. Согласно контракту, Молдавия получит около 18 тысяч МВт/ч, что покрывает около 6,5% потребностей республики. Цена энергии составит около 91 евро за МВт/ч. Остатки необходимой электроэнергии будут закуплены на румынской энергетической бирже. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.

https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842065816.html

https://ria.ru/20221130/energiya-1835215402.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, тирасполь