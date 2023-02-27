17:36 27.02.2023 (обновлено: 18:01 27.02.2023)
Кишинев продлил контракт с Тирасполем на закупку электроэнергии
Кишинев закупит 88% необходимого на март объема электроэнергии у Тирасполя
Линии электропередачи. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Кишинев продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom.
"Energocom сегодня продлил на март договор купли-продажи электроэнергии с МГРЭС. Таким образом, по прогнозам, у МГРЭС должно быть закуплено около 244 тысяч МВт/ч, что составляет 88% потребности в энергии", - сообщает Energocom на своей странице в соцсети.
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Закупочная цена останется прежней - 73 доллара за МВт/ч.
Молдавское предприятие также подписало договор купли-продажи электроэнергии на март с Nuclearelectrica из Румынии. Согласно контракту, Молдавия получит около 18 тысяч МВт/ч, что покрывает около 6,5% потребностей республики. Цена энергии составит около 91 евро за МВт/ч. Остатки необходимой электроэнергии будут закуплены на румынской энергетической бирже.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.
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