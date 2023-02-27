Рейтинг@Mail.ru
Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854569659.html
Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос
Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2023
Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос
Больше половины населения Молдавии недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию, свидетельствуют... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:31
2023-02-27T12:31
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Больше половины населения Молдавии недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии. "Согласно результатам опроса, 54% населения страны утверждают, что сейчас их жизнь хуже, чем раньше, только 14% считают, что их жизнь стала лучше. Остальные не смогли однозначно ответить", - заявил социолог Дору Петруци, представляя результаты исследования "Социально-политический барометр - февраль 2023 год". Отвечая на вопрос о том, кто виноват в росте цен на энергоресурсы в Молдавии, респонденты возложили ответственность на главу государства Майю Санду и чиновников, отметил социолог. "Опрошенные граждане считают, что президент Санду - главная виновница высоких цен на газ и электроэнергию. Это мнение высказали 41% опрошенных, еще 17% уверены, что виноват экс-вице-премьер Андрей Спыну (он вел переговоры с "Газпромом" – ред.)" - - сказал Петруци. По его словам, лишь 22% респондентов считают, что вина за увеличение цены на газ в Молдавии лежит на российской стороне. Опрос проводился среди 1100 респондентов в 89 населённых пунктах Молдавии в период с 6 февраля по 23 февраля, погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20230225/ritorika-1854296868.html
https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html
https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, майя санду
Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, Майя Санду
12:31 27.02.2023
 
Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос

Опрос IMAS показал, что 54 процента жителей Молдавии недовольны уровнем жизни в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Больше половины населения Молдавии недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии.
"Согласно результатам опроса, 54% населения страны утверждают, что сейчас их жизнь хуже, чем раньше, только 14% считают, что их жизнь стала лучше. Остальные не смогли однозначно ответить", - заявил социолог Дору Петруци, представляя результаты исследования "Социально-политический барометр - февраль 2023 год".
Председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 16:38
Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
Отвечая на вопрос о том, кто виноват в росте цен на энергоресурсы в Молдавии, респонденты возложили ответственность на главу государства Майю Санду и чиновников, отметил социолог.
"Опрошенные граждане считают, что президент Санду - главная виновница высоких цен на газ и электроэнергию. Это мнение высказали 41% опрошенных, еще 17% уверены, что виноват экс-вице-премьер Андрей Спыну (он вел переговоры с "Газпромом" – ред.)" - - сказал Петруци.
По его словам, лишь 22% респондентов считают, что вина за увеличение цены на газ в Молдавии лежит на российской стороне.
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 13:10
Додон призвал власти Молдавии воздержаться от милитаристских заявлений
Опрос проводился среди 1100 респондентов в 89 населённых пунктах Молдавии в период с 6 февраля по 23 февраля, погрешность составляет 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Акция оппозиции За мир в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 14:15
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии
 
МолдавияКишиневГазпромМолдовагазМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала