Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос
Опрос IMAS показал, что 54 процента жителей Молдавии недовольны уровнем жизни в стране
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Больше половины населения Молдавии недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии.
"Согласно результатам опроса, 54% населения страны утверждают, что сейчас их жизнь хуже, чем раньше, только 14% считают, что их жизнь стала лучше. Остальные не смогли однозначно ответить", - заявил социолог Дору Петруци, представляя результаты исследования "Социально-политический барометр - февраль 2023 год".
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Отвечая на вопрос о том, кто виноват в росте цен на энергоресурсы в Молдавии, респонденты возложили ответственность на главу государства Майю Санду и чиновников, отметил социолог.
"Опрошенные граждане считают, что президент Санду - главная виновница высоких цен на газ и электроэнергию. Это мнение высказали 41% опрошенных, еще 17% уверены, что виноват экс-вице-премьер Андрей Спыну (он вел переговоры с "Газпромом" – ред.)" - - сказал Петруци.
По его словам, лишь 22% респондентов считают, что вина за увеличение цены на газ в Молдавии лежит на российской стороне.
Опрос проводился среди 1100 респондентов в 89 населённых пунктах Молдавии в период с 6 февраля по 23 февраля, погрешность составляет 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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