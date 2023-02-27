https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854569659.html

Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос

Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2023

Более половины жителей Молдавии недовольны уровнем жизни, показал опрос

Больше половины населения Молдавии недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию, свидетельствуют... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

молдавия

кишинев

газпром

молдовагаз

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Больше половины населения Молдавии недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию, свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии. "Согласно результатам опроса, 54% населения страны утверждают, что сейчас их жизнь хуже, чем раньше, только 14% считают, что их жизнь стала лучше. Остальные не смогли однозначно ответить", - заявил социолог Дору Петруци, представляя результаты исследования "Социально-политический барометр - февраль 2023 год". Отвечая на вопрос о том, кто виноват в росте цен на энергоресурсы в Молдавии, респонденты возложили ответственность на главу государства Майю Санду и чиновников, отметил социолог. "Опрошенные граждане считают, что президент Санду - главная виновница высоких цен на газ и электроэнергию. Это мнение высказали 41% опрошенных, еще 17% уверены, что виноват экс-вице-премьер Андрей Спыну (он вел переговоры с "Газпромом" – ред.)" - - сказал Петруци. По его словам, лишь 22% респондентов считают, что вина за увеличение цены на газ в Молдавии лежит на российской стороне. Опрос проводился среди 1100 респондентов в 89 населённых пунктах Молдавии в период с 6 февраля по 23 февраля, погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

https://ria.ru/20230225/ritorika-1854296868.html

https://ria.ru/20230220/moldaviya-1853138959.html

https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, майя санду