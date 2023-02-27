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В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации - РИА Новости, 27.02.2023
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В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации
В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации - РИА Новости, 27.02.2023
В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации
Украинская мобилизация проводится с огромными нарушениями законодательства, пишет британский The Economist. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:34
2023-02-27T18:01
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинская мобилизация проводится с огромными нарушениями законодательства, пишет британский The Economist.По словам журналистов, военкоматы используют любую возможность призвать жителей в армию. Например, авторы статьи поделились историей инвалида с отсутствующими руками, объявленного годным к службе. Исправить ситуацию помогла только крупная огласка в СМИ и соцсетях."Чиновники на западе Украины были наиболее агрессивны, но тенденция видна по всей стране. Поступали сообщения о призывных уведомлениях, выдаваемых иногда с применением насилия на военных похоронах во Львове, на блокпостах в Харькове, в торговых центрах в Киеве и на улицах в Одессе. Популярные горнолыжные курорты остаются пустынными, несмотря на первые настоящие зимние снегопады — видео с военными чиновниками, шныряющими по склонам, было достаточно, чтобы отогнать толпу. В каждом городе по всей стране каналы социальных сетей делятся информацией о том, где могут скрываться сотрудники отдела кадров", — пояснили журналисты.По словам источников издания, в стремлении восполнить потери ВСУ, вызванные в том числе боями близ Артемовска, военкоматы нарушают все нормы, пользуясь расплывчатостью законодательства в случаях вооруженных конфликтов. Огромным спросом на Украине пользуются фиктивные способы уклонения от службы: браки с многодетными матерями, а также фальшивые справки о состоянии здоровья.Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230223/voenkomaty-1854049299.html
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в мире, украина, великобритания, львов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Львов, Вооруженные силы Украины
17:34 27.02.2023 (обновлено: 18:01 27.02.2023)
 
В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации

The Economist: мобилизация на Украине проходит с вопиющими нарушениями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинская мобилизация проводится с огромными нарушениями законодательства, пишет британский The Economist.
По словам журналистов, военкоматы используют любую возможность призвать жителей в армию. Например, авторы статьи поделились историей инвалида с отсутствующими руками, объявленного годным к службе. Исправить ситуацию помогла только крупная огласка в СМИ и соцсетях.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 21:58
Украинские СМИ рассказали, как военкоматы мобилизуют сотрудников с бронью
"Чиновники на западе Украины были наиболее агрессивны, но тенденция видна по всей стране. Поступали сообщения о призывных уведомлениях, выдаваемых иногда с применением насилия на военных похоронах во Львове, на блокпостах в Харькове, в торговых центрах в Киеве и на улицах в Одессе. Популярные горнолыжные курорты остаются пустынными, несмотря на первые настоящие зимние снегопады — видео с военными чиновниками, шныряющими по склонам, было достаточно, чтобы отогнать толпу. В каждом городе по всей стране каналы социальных сетей делятся информацией о том, где могут скрываться сотрудники отдела кадров", — пояснили журналисты.
По словам источников издания, в стремлении восполнить потери ВСУ, вызванные в том числе боями близ Артемовска, военкоматы нарушают все нормы, пользуясь расплывчатостью законодательства в случаях вооруженных конфликтов. Огромным спросом на Украине пользуются фиктивные способы уклонения от службы: браки с многодетными матерями, а также фальшивые справки о состоянии здоровья.
"Вербовка менее мотивированных украинцев наверняка будет активизирована, а скандалы, вероятно, продолжатся. Вооруженные силы могут реагировать на юридические проблемы, улучшая свою бюрократию, но есть и другие способы справиться с ними. Информированные источники сообщают, что по меньшей мере двое юристов, оспаривающих проекты приказов, были внезапно призваны сами. Армия хорошо знает, что мобилизованные юристы автоматически лишаются права заниматься практикой", — заметили журналисты.
Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 13:48Специальная военная операция на Украине
Мобилизованных украинцев хотят запретить отправлять на фронт без подготовки
 
В миреУкраинаВеликобританияЛьвовВооруженные силы Украины
 
 
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