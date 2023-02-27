https://ria.ru/20230227/mobilizatsiya-1854666825.html

В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации

В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации - РИА Новости, 27.02.2023

В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации

Украинская мобилизация проводится с огромными нарушениями законодательства, пишет британский The Economist. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:34

2023-02-27T17:34

2023-02-27T18:01

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинская мобилизация проводится с огромными нарушениями законодательства, пишет британский The Economist.По словам журналистов, военкоматы используют любую возможность призвать жителей в армию. Например, авторы статьи поделились историей инвалида с отсутствующими руками, объявленного годным к службе. Исправить ситуацию помогла только крупная огласка в СМИ и соцсетях."Чиновники на западе Украины были наиболее агрессивны, но тенденция видна по всей стране. Поступали сообщения о призывных уведомлениях, выдаваемых иногда с применением насилия на военных похоронах во Львове, на блокпостах в Харькове, в торговых центрах в Киеве и на улицах в Одессе. Популярные горнолыжные курорты остаются пустынными, несмотря на первые настоящие зимние снегопады — видео с военными чиновниками, шныряющими по склонам, было достаточно, чтобы отогнать толпу. В каждом городе по всей стране каналы социальных сетей делятся информацией о том, где могут скрываться сотрудники отдела кадров", — пояснили журналисты.По словам источников издания, в стремлении восполнить потери ВСУ, вызванные в том числе боями близ Артемовска, военкоматы нарушают все нормы, пользуясь расплывчатостью законодательства в случаях вооруженных конфликтов. Огромным спросом на Украине пользуются фиктивные способы уклонения от службы: браки с многодетными матерями, а также фальшивые справки о состоянии здоровья.Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230223/voenkomaty-1854049299.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853976081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, великобритания, львов, вооруженные силы украины