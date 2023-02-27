17:34 27.02.2023 (обновлено: 18:01 27.02.2023)
В Великобритании раскрыли страшную правду об украинской мобилизации
The Economist: мобилизация на Украине проходит с вопиющими нарушениями
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинская мобилизация проводится с огромными нарушениями законодательства, пишет британский The Economist.
По словам журналистов, военкоматы используют любую возможность призвать жителей в армию. Например, авторы статьи поделились историей инвалида с отсутствующими руками, объявленного годным к службе. Исправить ситуацию помогла только крупная огласка в СМИ и соцсетях.
"Чиновники на западе Украины были наиболее агрессивны, но тенденция видна по всей стране. Поступали сообщения о призывных уведомлениях, выдаваемых иногда с применением насилия на военных похоронах во Львове, на блокпостах в Харькове, в торговых центрах в Киеве и на улицах в Одессе. Популярные горнолыжные курорты остаются пустынными, несмотря на первые настоящие зимние снегопады — видео с военными чиновниками, шныряющими по склонам, было достаточно, чтобы отогнать толпу. В каждом городе по всей стране каналы социальных сетей делятся информацией о том, где могут скрываться сотрудники отдела кадров", — пояснили журналисты.
По словам источников издания, в стремлении восполнить потери ВСУ, вызванные в том числе боями близ Артемовска, военкоматы нарушают все нормы, пользуясь расплывчатостью законодательства в случаях вооруженных конфликтов. Огромным спросом на Украине пользуются фиктивные способы уклонения от службы: браки с многодетными матерями, а также фальшивые справки о состоянии здоровья.
"Вербовка менее мотивированных украинцев наверняка будет активизирована, а скандалы, вероятно, продолжатся. Вооруженные силы могут реагировать на юридические проблемы, улучшая свою бюрократию, но есть и другие способы справиться с ними. Информированные источники сообщают, что по меньшей мере двое юристов, оспаривающих проекты приказов, были внезапно призваны сами. Армия хорошо знает, что мобилизованные юристы автоматически лишаются права заниматься практикой", — заметили журналисты.
Украинские СМИ зимой сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.