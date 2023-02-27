https://ria.ru/20230227/meksika-1854484707.html

В Мексике прошла крупнейшая акция оппозиции против избирательной реформы

В Мексике прошла крупнейшая акция оппозиции против избирательной реформы - РИА Новости, 27.02.2023

В Мексике прошла крупнейшая акция оппозиции против избирательной реформы

Оппозиция мексиканскому правительству собрала крупнейшую за время работы действующего президента акцию протеста против реформы избирательной системы, которую на РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T05:41

2023-02-27T05:41

2023-02-27T05:41

мексика

мехико (штат)

гвадалахара

андрес мануэль лопес обрадор

в мире

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МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Оппозиция мексиканскому правительству собрала крупнейшую за время работы действующего президента акцию протеста против реформы избирательной системы, которую на прошлой неделе утвердил конгресс республики - оценочная численность выступлений в трех крупнейших городах составила 140 тысяч человек. По оценкам городской полиции, в центре Мехико собрались 90 тысяч человек, еще около 50 тысяч вышли на улицы Гвадалахары и Монтеррея, сообщили организаторы акции. Менее многочисленные выступления прошли в 22 штатах страны. За время работы действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора протестные акции такой численности еще не проводились. В правящем Движении национального возрождения Morena марш оппозиции назвали фарсом, указав, что их оппоненты считают себя самих источником демократии. По словам лидера Morena Марио Дельгадо, действующая власть борется за укрепление демократии в стране, чтобы власть была в руках народа. Мексиканские сенаторы 22 февраля согласовали спорный проект поправок к законам о политических и электоральных процедурах - так называемый "План Б" избирательной реформы, предложенный президентом после неудачной попытки внести изменения в основной закон. В результате нововведений в составе INE должна быть ликвидирована постоянная структура подчиненных делегаций, а Профессиональная избирательная служба INE - сокращена. В самом институте, который выступает против реформы, заявили, что новые правила повлекут сокращение 80% персонала. В оппозиции, которая обещает оспорить принятую реформу в верховном суде, утверждают, что она нарушает конституцию и ставит под угрозу проведение президентских выборов в 2024 году. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор утверждает, что действующая в Мексике электоральная система допускает мошенничество с голосами на выборах, о котором он заявил еще в 2006 году после первой, проигранной, президентской кампании.

https://ria.ru/20230226/izrail-1854350705.html

https://ria.ru/20230226/ramshtayn-1854451648.html

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мексика, мехико (штат), гвадалахара, андрес мануэль лопес обрадор, в мире