https://ria.ru/20230227/kuzbass-1854638400.html
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом - РИА Новости, 27.02.2023
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом
Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:30
2023-02-27T16:30
2023-02-27T16:31
кемеровская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
новокузнецк
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса. Первой точкой, которую посетил министр, стал международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова. "Нацпроект "Производительность труда" помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте "Производительность труда" участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране", — цитирует пресс-служба слова Решетникова. Уточняется, что международный аэропорт Новокузнецка с 2022 года участвует в национальном проекте "Производительность труда". При поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) здесь реализован пилотный проект "Оптимизация процесса наземного обслуживания воздушных судов". За полгода за счет применения бережливых технологий и в результате стандартизации процессов и сокращения потерь удалось снизить трудозатраты на 30%. В 2023 году в аэропорту планируется открыть новый пассажирский терминал, который по площади превзойдет действующий почти в пять раз и сможет обслуживать в год до 1,73 миллиона пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час. Пятиэтажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано 3 телескопическими трапами, 6 эскалаторами и 15 лифтами. Бережливые технологии будут применять и в новом здании аэровокзала. Маршрут движения пассажиров как внутри комплекса, так и по прилегающей территории оптимизируют и сделают удобным для всех пассажиров. "Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда", участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. В рамках строительства аэровокзального комплекса уже обустроена новая привокзальная площадь, оптимизировано движение транспортных средств и пассажиров, увеличено количество парковочных мест. Комфортные условия доступа в здание обеспечат для маломобильных групп населения. В данный момент смонтированы металлоконструкции каркаса здания нового аэровокзала, забетонированы перекрытия и плиты пола. Подведены коммуникации, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас идет монтаж стеклянного фасада. Весь тепловой контур будет закрыт до 30 апреля. Инвестор строительства — En+ Group, финансирование составит более 6 миллиардов рублей. Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова — ближайший к горнолыжному курорту "Шерегеш", в горнолыжный сезон пассажиропоток увеличивается, возрастает и нагрузка на все службы аэровокзала. К нынешнему горнолыжному сезону для комфорта гостей Кузбасса увеличена пропускная способность аэропорта и скорость погрузки багажа. Оборудованы пять стоек регистрации пассажиров, из стерильной зоны запустили два выхода на посадку, что позволило увеличить число обслуживаемых рейсов с двух до четырех в час.
https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html
https://ria.ru/20230214/selo-1851902948.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кемеровская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, новокузнецк, сергей цивилев
Кемеровская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Новокузнецк, Сергей Цивилев
16:30 27.02.2023 (обновлено: 16:31 27.02.2023)
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом
Глава Минэкономразвития Решетников прибыл в Кемеровскую область с рабочим визитом
КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба
правительства Кузбасса.
Первой точкой, которую посетил министр, стал международный аэропорт Новокузнецка
имени Бориса Волынова
.
"Нацпроект "Производительность труда" помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте "Производительность труда" участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране", — цитирует пресс-служба слова Решетникова.
Уточняется, что международный аэропорт Новокузнецка с 2022 года участвует в национальном проекте "Производительность труда". При поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) здесь реализован пилотный проект "Оптимизация процесса наземного обслуживания воздушных судов". За полгода за счет применения бережливых технологий и в результате стандартизации процессов и сокращения потерь удалось снизить трудозатраты на 30%.
В 2023 году в аэропорту планируется открыть новый пассажирский терминал, который по площади превзойдет действующий почти в пять раз и сможет обслуживать в год до 1,73 миллиона пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час. Пятиэтажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано 3 телескопическими трапами, 6 эскалаторами и 15 лифтами.
Бережливые технологии будут применять и в новом здании аэровокзала. Маршрут движения пассажиров как внутри комплекса, так и по прилегающей территории оптимизируют и сделают удобным для всех пассажиров.
"Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда", участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
В рамках строительства аэровокзального комплекса уже обустроена новая привокзальная площадь, оптимизировано движение транспортных средств и пассажиров, увеличено количество парковочных мест. Комфортные условия доступа в здание обеспечат для маломобильных групп населения.
В данный момент смонтированы металлоконструкции каркаса здания нового аэровокзала, забетонированы перекрытия и плиты пола. Подведены коммуникации, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас идет монтаж стеклянного фасада. Весь тепловой контур будет закрыт до 30 апреля.
Инвестор строительства — En+ Group, финансирование составит более 6 миллиардов рублей.
Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова — ближайший к горнолыжному курорту "Шерегеш", в горнолыжный сезон пассажиропоток увеличивается, возрастает и нагрузка на все службы аэровокзала. К нынешнему горнолыжному сезону для комфорта гостей Кузбасса увеличена пропускная способность аэропорта и скорость погрузки багажа. Оборудованы пять стоек регистрации пассажиров, из стерильной зоны запустили два выхода на посадку, что позволило увеличить число обслуживаемых рейсов с двух до четырех в час.