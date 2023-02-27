https://ria.ru/20230227/kuzbass-1854638400.html

Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом

Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом - РИА Новости, 27.02.2023

Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом

Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:30

2023-02-27T16:30

2023-02-27T16:31

кемеровская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

новокузнецк

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751519418_0:268:3053:1985_1920x0_80_0_0_e3a1b438acc41bbf6fff2b2cb3bbd323.jpg

КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса. Первой точкой, которую посетил министр, стал международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова. "Нацпроект "Производительность труда" помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте "Производительность труда" участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране", — цитирует пресс-служба слова Решетникова. Уточняется, что международный аэропорт Новокузнецка с 2022 года участвует в национальном проекте "Производительность труда". При поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) здесь реализован пилотный проект "Оптимизация процесса наземного обслуживания воздушных судов". За полгода за счет применения бережливых технологий и в результате стандартизации процессов и сокращения потерь удалось снизить трудозатраты на 30%. В 2023 году в аэропорту планируется открыть новый пассажирский терминал, который по площади превзойдет действующий почти в пять раз и сможет обслуживать в год до 1,73 миллиона пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час. Пятиэтажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано 3 телескопическими трапами, 6 эскалаторами и 15 лифтами. Бережливые технологии будут применять и в новом здании аэровокзала. Маршрут движения пассажиров как внутри комплекса, так и по прилегающей территории оптимизируют и сделают удобным для всех пассажиров. "Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда", участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. В рамках строительства аэровокзального комплекса уже обустроена новая привокзальная площадь, оптимизировано движение транспортных средств и пассажиров, увеличено количество парковочных мест. Комфортные условия доступа в здание обеспечат для маломобильных групп населения. В данный момент смонтированы металлоконструкции каркаса здания нового аэровокзала, забетонированы перекрытия и плиты пола. Подведены коммуникации, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас идет монтаж стеклянного фасада. Весь тепловой контур будет закрыт до 30 апреля. Инвестор строительства — En+ Group, финансирование составит более 6 миллиардов рублей. Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова — ближайший к горнолыжному курорту "Шерегеш", в горнолыжный сезон пассажиропоток увеличивается, возрастает и нагрузка на все службы аэровокзала. К нынешнему горнолыжному сезону для комфорта гостей Кузбасса увеличена пропускная способность аэропорта и скорость погрузки багажа. Оборудованы пять стоек регистрации пассажиров, из стерильной зоны запустили два выхода на посадку, что позволило увеличить число обслуживаемых рейсов с двух до четырех в час.

https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html

https://ria.ru/20230214/selo-1851902948.html

https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html

кемеровская область

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, новокузнецк, сергей цивилев