Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/kuzbass-1854638400.html
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом - РИА Новости, 27.02.2023
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом
Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:30
2023-02-27T16:31
кемеровская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
новокузнецк
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751519418_0:268:3053:1985_1920x0_80_0_0_e3a1b438acc41bbf6fff2b2cb3bbd323.jpg
КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса. Первой точкой, которую посетил министр, стал международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова. "Нацпроект "Производительность труда" помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте "Производительность труда" участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране", — цитирует пресс-служба слова Решетникова. Уточняется, что международный аэропорт Новокузнецка с 2022 года участвует в национальном проекте "Производительность труда". При поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) здесь реализован пилотный проект "Оптимизация процесса наземного обслуживания воздушных судов". За полгода за счет применения бережливых технологий и в результате стандартизации процессов и сокращения потерь удалось снизить трудозатраты на 30%. В 2023 году в аэропорту планируется открыть новый пассажирский терминал, который по площади превзойдет действующий почти в пять раз и сможет обслуживать в год до 1,73 миллиона пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час. Пятиэтажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано 3 телескопическими трапами, 6 эскалаторами и 15 лифтами. Бережливые технологии будут применять и в новом здании аэровокзала. Маршрут движения пассажиров как внутри комплекса, так и по прилегающей территории оптимизируют и сделают удобным для всех пассажиров. "Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда", участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. В рамках строительства аэровокзального комплекса уже обустроена новая привокзальная площадь, оптимизировано движение транспортных средств и пассажиров, увеличено количество парковочных мест. Комфортные условия доступа в здание обеспечат для маломобильных групп населения. В данный момент смонтированы металлоконструкции каркаса здания нового аэровокзала, забетонированы перекрытия и плиты пола. Подведены коммуникации, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас идет монтаж стеклянного фасада. Весь тепловой контур будет закрыт до 30 апреля. Инвестор строительства — En+ Group, финансирование составит более 6 миллиардов рублей. Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова — ближайший к горнолыжному курорту "Шерегеш", в горнолыжный сезон пассажиропоток увеличивается, возрастает и нагрузка на все службы аэровокзала. К нынешнему горнолыжному сезону для комфорта гостей Кузбасса увеличена пропускная способность аэропорта и скорость погрузки багажа. Оборудованы пять стоек регистрации пассажиров, из стерильной зоны запустили два выхода на посадку, что позволило увеличить число обслуживаемых рейсов с двух до четырех в час.
https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html
https://ria.ru/20230214/selo-1851902948.html
https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html
кемеровская область
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751519418_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_8a6da82ab455084287ca7081df8734c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, новокузнецк, сергей цивилев
Кемеровская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Новокузнецк, Сергей Цивилев
16:30 27.02.2023 (обновлено: 16:31 27.02.2023)
 
Глава Минэкономразвития прибыл в Кузбасс с рабочим визитом

Глава Минэкономразвития Решетников прибыл в Кемеровскую область с рабочим визитом

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Кемеровскую область, он осмотрел несколько ключевых инфраструктурных объектов и провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.
Первой точкой, которую посетил министр, стал международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова.
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 12:03Туризм
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей
"Нацпроект "Производительность труда" помог оптимизировать работу аэропорта Новокузнецка. К нынешнему горнолыжному сезону зона регистрации стала пропускать в час на 20% больше пассажиров. Теперь регион планирует открыть новый терминал, он будет работать с учетом успешного опыта нацпроекта. Всего в нацпроекте "Производительность труда" участвует каждый четвертый аэропорт федерального значения в стране", — цитирует пресс-служба слова Решетникова.
Уточняется, что международный аэропорт Новокузнецка с 2022 года участвует в национальном проекте "Производительность труда". При поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) здесь реализован пилотный проект "Оптимизация процесса наземного обслуживания воздушных судов". За полгода за счет применения бережливых технологий и в результате стандартизации процессов и сокращения потерь удалось снизить трудозатраты на 30%.
В 2023 году в аэропорту планируется открыть новый пассажирский терминал, который по площади превзойдет действующий почти в пять раз и сможет обслуживать в год до 1,73 миллиона пассажиров. Пропускная способность аэропорта увеличится с 270 до 630 пассажиров в час. Пятиэтажное здание аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано 3 телескопическими трапами, 6 эскалаторами и 15 лифтами.
Бережливые технологии будут применять и в новом здании аэровокзала. Маршрут движения пассажиров как внутри комплекса, так и по прилегающей территории оптимизируют и сделают удобным для всех пассажиров.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 12:15
Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий
"Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса мы хотим приурочить к открытию горнолыжного сезона в Кузбассе. В перспективе пассажиропоток превысит миллион пассажиров в год. Мы уже видим экономический эффект от реализации нацпроекта "Производительность труда", участником которого стал аэропорт им. Бориса Волынова, это почти 3,3 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
В рамках строительства аэровокзального комплекса уже обустроена новая привокзальная площадь, оптимизировано движение транспортных средств и пассажиров, увеличено количество парковочных мест. Комфортные условия доступа в здание обеспечат для маломобильных групп населения.
В данный момент смонтированы металлоконструкции каркаса здания нового аэровокзала, забетонированы перекрытия и плиты пола. Подведены коммуникации, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас идет монтаж стеклянного фасада. Весь тепловой контур будет закрыт до 30 апреля.
Инвестор строительства — En+ Group, финансирование составит более 6 миллиардов рублей.
Международный аэропорт Новокузнецка имени Бориса Волынова — ближайший к горнолыжному курорту "Шерегеш", в горнолыжный сезон пассажиропоток увеличивается, возрастает и нагрузка на все службы аэровокзала. К нынешнему горнолыжному сезону для комфорта гостей Кузбасса увеличена пропускная способность аэропорта и скорость погрузки багажа. Оборудованы пять стоек регистрации пассажиров, из стерильной зоны запустили два выхода на посадку, что позволило увеличить число обслуживаемых рейсов с двух до четырех в час.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в новом многопрофильном больничном комплексе в Междуреченске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 13:49
Глава Кузбасса открыл многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске
 
Кемеровская областьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковНовокузнецкСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала