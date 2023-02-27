https://ria.ru/20230227/krym-1854589736.html

Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым

Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым - РИА Новости, 27.02.2023

Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым

Заявления Владимира Зеленского о подготовке украинского наступления на Крым являются не более чем пиаром, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:26

2023-02-27T13:26

2023-02-27T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

россия

республика крым

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о подготовке украинского наступления на Крым являются не более чем пиаром, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Это больше все же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооруженных формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведет", - сказал он в эфире "Россия 24". Пушилин напомнил, что российская спецоперация начиналась тогда, когда противник готовился к тому, чтобы совершить наступательные действия как в направлении Донбасса, так и в направлении Крыма. "Начатая спецоперация не допустила (этого) тогда, а уже сейчас можно назвать нереализуемыми со стороны украинского режима такие действия в отношении Крыма", - сказал Пушилин. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html

донецкая народная республика

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, россия, республика крым, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр