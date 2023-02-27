Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым
Пушилин: заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым — не более чем пиар
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о подготовке украинского наступления на Крым являются не более чем пиаром, заявил в понедельник врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма.
"Это больше все же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооруженных формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведет", - сказал он в эфире "Россия 24".
Пушилин напомнил, что российская спецоперация начиналась тогда, когда противник готовился к тому, чтобы совершить наступательные действия как в направлении Донбасса, так и в направлении Крыма. "Начатая спецоперация не допустила (этого) тогда, а уже сейчас можно назвать нереализуемыми со стороны украинского режима такие действия в отношении Крыма", - сказал Пушилин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".