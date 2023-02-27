https://ria.ru/20230227/kremennaya-1854490317.html

Киев пренебрегает потерями в районе Кременной, заявили в ЛНР

Киев пренебрегает потерями в районе Кременной, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.02.2023

Киев пренебрегает потерями в районе Кременной, заявили в ЛНР

Украинские силовики впервые за долгое время предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие силы ВС Рjccbb, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:38

2023-02-27T07:38

2023-02-27T07:40

специальная военная операция на украине

андрей марочко

кременная

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луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Украинские силовики впервые за долгое время предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие силы ВС Рjccbb, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий за истекшую неделю вооруженные формирования Украины понесли большие потери. И, пренебрегая докладами командиров на местах о небоеспособности, вчера вышестоящим военным руководством были отданы распоряжения перейти к наступательным действиям, которые не увенчались успехом", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, украинское командование, исходя из оперативной обстановки, использовало тактику глухой обороны, однако, перейдя к наступательным действиям, киевские силовики понесли очередные потери и откатились на ранее занимаемые рубежи. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230221/artemovsk-1853317836.html

кременная

киев

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андрей марочко, кременная, киев, луганская народная республика, в мире