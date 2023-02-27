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В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230227/koronavirus-1854550347.html
В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1 778 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:42
2023-02-27T11:42
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 778 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1 778, госпитализированы - 155 человек, выздоровели - 1 850 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1 419 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 416 443 случая коронавируса, выздоровели 3 217 596 человек, умерли 48 194 человека.
https://ria.ru/20230226/covid-19-1854437190.html
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:42 27.02.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1778 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 778 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1 778, госпитализированы - 155 человек, выздоровели - 1 850 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1 419 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 416 443 случая коронавируса, выздоровели 3 217 596 человек, умерли 48 194 человека.
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