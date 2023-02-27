https://ria.ru/20230227/koronavirus-1854550347.html

В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 155 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1 778 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:42

2023-02-27T11:42

2023-02-27T11:42

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 778 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1 778, госпитализированы - 155 человек, выздоровели - 1 850 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1 419 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 416 443 случая коронавируса, выздоровели 3 217 596 человек, умерли 48 194 человека.

https://ria.ru/20230226/covid-19-1854437190.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19