https://ria.ru/20230227/kontsert-1854636268.html
Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ
Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.02.2023
Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (79%) считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники", в котором принял участие президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:24
2023-02-27T16:24
2023-02-27T16:24
общество
россия
москва
владимир путин
вциом
день защитника отечества
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство россиян (79%) считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники", в котором принял участие президент России Владимир Путин, является значимым для участников СВО и членов их семей, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство респондентов (79%) считают, что подобные мероприятия для участников специальной военной операции, их семей скорее значимы. Только 14% ответили, что митинг-концерт оказался в итоге незначимым событием, 7% затруднились ответить. По мнению 76% россиян, такой митинг-концерт в целом следовало проводить. Однако, 16% респондентов считают, что следовало бы отказаться от проведения данного мероприятия. Затруднились с ответом - 8%. Большинство россиян отметили, что митинг-концерт в Лужниках вызвал у них очень положительные эмоции - 65%. Безразличными остались 11% респондентов, а 12% ответили, что данное мероприятие вызвало у них негативные эмоции. На 43% респондентов данный концерт оказал полностью положительное впечатление. Оно оказалось скорее положительным для 24% и скорее отрицательным для 5% россиян. Под полным отрицательным впечатлением оказалось всего 7%, затруднились с ответом 21% россиян. Кроме того, хорошо были осведомлены о прошедшем концерте, в котором принял участие Путин, 40% россиян, что-то слышали, но без подробностей 38% респондентов, ничего не знали о концерте - 22%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230222/putin-1853849320.html
https://ria.ru/20230222/luzhniki-1853828444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин, вциом, день защитника отечества
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, ВЦИОМ, День защитника Отечества
Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 79% россиян считают значимым митинг-концерт в Лужниках для участников СВО
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Большинство россиян (79%) считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники", в котором принял участие президент России Владимир Путин, является значимым для участников СВО и членов их семей, свидетельствуют результаты опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство респондентов (79%) считают, что подобные мероприятия для участников специальной военной операции, их семей скорее значимы. Только 14% ответили, что митинг-концерт оказался в итоге незначимым событием, 7% затруднились ответить.
По мнению 76% россиян, такой митинг-концерт в целом следовало проводить. Однако, 16% респондентов считают, что следовало бы отказаться от проведения данного мероприятия. Затруднились с ответом - 8%.
Большинство россиян отметили, что митинг-концерт в Лужниках вызвал у них очень положительные эмоции - 65%. Безразличными остались 11% респондентов, а 12% ответили, что данное мероприятие вызвало у них негативные эмоции.
На 43% респондентов данный концерт оказал полностью положительное впечатление. Оно оказалось скорее положительным для 24% и скорее отрицательным для 5% россиян. Под полным отрицательным впечатлением оказалось всего 7%, затруднились с ответом 21% россиян.
Кроме того, хорошо были осведомлены о прошедшем концерте, в котором принял участие Путин, 40% россиян, что-то слышали, но без подробностей 38% респондентов, ничего не знали о концерте - 22%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.