https://ria.ru/20230227/kontsert-1854636268.html

Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ

Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.02.2023

Митинг-концерт в Лужниках одобрили большинство россиян, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (79%) считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники", в котором принял участие президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:24

2023-02-27T16:24

2023-02-27T16:24

общество

россия

москва

владимир путин

вциом

день защитника отечества

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство россиян (79%) считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники", в котором принял участие президент России Владимир Путин, является значимым для участников СВО и членов их семей, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство респондентов (79%) считают, что подобные мероприятия для участников специальной военной операции, их семей скорее значимы. Только 14% ответили, что митинг-концерт оказался в итоге незначимым событием, 7% затруднились ответить. По мнению 76% россиян, такой митинг-концерт в целом следовало проводить. Однако, 16% респондентов считают, что следовало бы отказаться от проведения данного мероприятия. Затруднились с ответом - 8%. Большинство россиян отметили, что митинг-концерт в Лужниках вызвал у них очень положительные эмоции - 65%. Безразличными остались 11% респондентов, а 12% ответили, что данное мероприятие вызвало у них негативные эмоции. На 43% респондентов данный концерт оказал полностью положительное впечатление. Оно оказалось скорее положительным для 24% и скорее отрицательным для 5% россиян. Под полным отрицательным впечатлением оказалось всего 7%, затруднились с ответом 21% россиян. Кроме того, хорошо были осведомлены о прошедшем концерте, в котором принял участие Путин, 40% россиян, что-то слышали, но без подробностей 38% респондентов, ничего не знали о концерте - 22%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230222/putin-1853849320.html

https://ria.ru/20230222/luzhniki-1853828444.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, владимир путин, вциом, день защитника отечества