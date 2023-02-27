https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html

В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками

В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками - РИА Новости, 27.02.2023

В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками

Прокуратура в Карачаево-Черкесии решила проверить публикации о том, что школьная учительница колола воспитанников кнопками, сообщает ведомство в понедельник. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:04

2023-02-27T11:04

2023-02-27T11:04

образование - общество

черкесск

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 27 фев - РИА Новости. Прокуратура в Карачаево-Черкесии решила проверить публикации о том, что школьная учительница колола воспитанников кнопками, сообщает ведомство в понедельник. По информации из социальных сетей, жалобу в прокуратуру написала мать одной из учениц: по ее словам, учительница коррекционной школы в наказание колола воспитанников кнопками. "Прокуратурой Черкесска проводится проверка по публикации в сети интернет о возможном применении недозволенных методов воспитания учителем одной из образовательных организаций", - говорится в релизе. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка организации деятельности в школе "в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав детей", а также "норм профессиональной этики педагогического работника".

https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852481418.html

черкесск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, черкесск, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)