Рейтинг@Mail.ru
В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html
В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками
В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками - РИА Новости, 27.02.2023
В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками
Прокуратура в Карачаево-Черкесии решила проверить публикации о том, что школьная учительница колола воспитанников кнопками, сообщает ведомство в понедельник. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:04
2023-02-27T11:04
образование - общество
черкесск
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 фев - РИА Новости. Прокуратура в Карачаево-Черкесии решила проверить публикации о том, что школьная учительница колола воспитанников кнопками, сообщает ведомство в понедельник. По информации из социальных сетей, жалобу в прокуратуру написала мать одной из учениц: по ее словам, учительница коррекционной школы в наказание колола воспитанников кнопками. "Прокуратурой Черкесска проводится проверка по публикации в сети интернет о возможном применении недозволенных методов воспитания учителем одной из образовательных организаций", - говорится в релизе. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка организации деятельности в школе "в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав детей", а также "норм профессиональной этики педагогического работника".
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852481418.html
черкесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, черкесск, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Образование - Общество, Черкесск, Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
11:04 27.02.2023
 
В КЧР проверят сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками

Прокуратура Черкесска проверит сообщения об учительнице, якобы коловшей детей кнопками

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в медиабанк
Ученик во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 27 фев - РИА Новости. Прокуратура в Карачаево-Черкесии решила проверить публикации о том, что школьная учительница колола воспитанников кнопками, сообщает ведомство в понедельник.
По информации из социальных сетей, жалобу в прокуратуру написала мать одной из учениц: по ее словам, учительница коррекционной школы в наказание колола воспитанников кнопками.
"Прокуратурой Черкесска проводится проверка по публикации в сети интернет о возможном применении недозволенных методов воспитания учителем одной из образовательных организаций", - говорится в релизе.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка организации деятельности в школе "в части соблюдения требований законодательства об образовании и защите прав детей", а также "норм профессиональной этики педагогического работника".
Картофельная запеканка в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 17:20
В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение
 
Образование - ОбществоЧеркесскПроисшествияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала