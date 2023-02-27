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"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США
"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США - РИА Новости, 27.02.2023
"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США
"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:07
2023-02-27T15:07
2023-02-27T15:07
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США, пишет The Hollywood Reporter. Картину отметили призами за женскую роль (Мишель Йео), женскую и мужскую роли второго плана (Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан) и актерский состав в игровом кино. Брендан Фрейзер ("Кит") победил в категории "Лучшая мужская роль". Награду за женскую роль в драматическом сериале забрала Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), а за мужскую — Джейсон Бейтман ("Озарк"). В соответствующих номинациях для комедийного сериала выиграли Джереми Аллен Уайт ("Медведь") и Джин Смарт ("Хитрости")."Лучшим актерским составом в комедийном сериале" признали команду проекта "Начальная школа "Эбботт", а в драматическом — артистов из "Белого лотоса".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, США
"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США
"Всё везде и сразу" с Мишель Йео лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США, пишет
The Hollywood Reporter.
Картину отметили призами за женскую роль (Мишель Йео), женскую и мужскую роли второго плана (Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан) и актерский состав в игровом кино.
Брендан Фрейзер ("Кит") победил в категории "Лучшая мужская роль". Награду за женскую роль в драматическом сериале забрала Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), а за мужскую — Джейсон Бейтман ("Озарк"). В соответствующих номинациях для комедийного сериала выиграли Джереми Аллен Уайт ("Медведь") и Джин Смарт ("Хитрости").
"Лучшим актерским составом в комедийном сериале" признали команду проекта "Начальная школа "Эбботт", а в драматическом — артистов из "Белого лотоса".