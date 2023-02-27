https://ria.ru/20230227/kino-1854605899.html

"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США

"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США - РИА Новости, 27.02.2023

"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США

"Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:07

2023-02-27T15:07

2023-02-27T15:07

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Всё везде и сразу" лидирует по наградам премии Гильдии киноактеров США, пишет The Hollywood Reporter. Картину отметили призами за женскую роль (Мишель Йео), женскую и мужскую роли второго плана (Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан) и актерский состав в игровом кино. Брендан Фрейзер ("Кит") победил в категории "Лучшая мужская роль". Награду за женскую роль в драматическом сериале забрала Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), а за мужскую — Джейсон Бейтман ("Озарк"). В соответствующих номинациях для комедийного сериала выиграли Джереми Аллен Уайт ("Медведь") и Джин Смарт ("Хитрости")."Лучшим актерским составом в комедийном сериале" признали команду проекта "Начальная школа "Эбботт", а в драматическом — артистов из "Белого лотоса".

https://ria.ru/20230222/festival-1853828286.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сша