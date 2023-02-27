https://ria.ru/20230227/gruz-1854604098.html
Космонавты достали груз из "Союза МС-23"
Космонавты достали груз из "Союза МС-23" - РИА Новости, 27.02.2023
Космонавты достали груз из "Союза МС-23"
Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:27
2023-02-27T14:27
2023-02-27T14:29
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные грузы и оборудование для экспериментов, сообщил в понедельник "Роскосмос". Как указано на сайте госкорпорации, после стыковки корабля космонавты провели "проверку герметичности и открытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем "Поиск", открытие люка между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком корабля, забор проб воздуха в корабле пробозаборником АК-1М". Кроме того, экипаж перенёс из "Союза МС-23" на станцию срочные грузы, аппаратуру и укладки по экспериментам "Фаген", "МСК-2", "Каскад" и "Пробиовит". Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре разгерметизировалась система терморегулирования. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.
https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
14:27 27.02.2023 (обновлено: 14:29 27.02.2023)
Космонавты достали груз из "Союза МС-23"
Космонавты достали из "Союза МС-23" грузы и оборудование для экспериментов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные грузы и оборудование для экспериментов, сообщил
в понедельник "Роскосмос".
Как указано на сайте госкорпорации, после стыковки корабля космонавты провели "проверку герметичности и открытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем "Поиск", открытие люка между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком корабля, забор проб воздуха в корабле пробозаборником АК-1М".
Кроме того, экипаж перенёс из "Союза МС-23" на станцию срочные грузы, аппаратуру и укладки по экспериментам "Фаген", "МСК-2", "Каскад" и "Пробиовит".
Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС
на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре разгерметизировалась система терморегулирования.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.