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Космонавты достали груз из "Союза МС-23" - РИА Новости, 27.02.2023
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Космонавты достали груз из "Союза МС-23"
Космонавты достали груз из "Союза МС-23" - РИА Новости, 27.02.2023
Космонавты достали груз из "Союза МС-23"
Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:27
2023-02-27T14:29
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные грузы и оборудование для экспериментов, сообщил в понедельник "Роскосмос". Как указано на сайте госкорпорации, после стыковки корабля космонавты провели "проверку герметичности и открытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем "Поиск", открытие люка между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком корабля, забор проб воздуха в корабле пробозаборником АК-1М". Кроме того, экипаж перенёс из "Союза МС-23" на станцию срочные грузы, аппаратуру и укладки по экспериментам "Фаген", "МСК-2", "Каскад" и "Пробиовит". Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре разгерметизировалась система терморегулирования. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.
https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
14:27 27.02.2023 (обновлено: 14:29 27.02.2023)
 
Космонавты достали груз из "Союза МС-23"

Космонавты достали из "Союза МС-23" грузы и оборудование для экспериментов

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные грузы и оборудование для экспериментов, сообщил в понедельник "Роскосмос".
Как указано на сайте госкорпорации, после стыковки корабля космонавты провели "проверку герметичности и открытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем "Поиск", открытие люка между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком корабля, забор проб воздуха в корабле пробозаборником АК-1М".
Кроме того, экипаж перенёс из "Союза МС-23" на станцию срочные грузы, аппаратуру и укладки по экспериментам "Фаген", "МСК-2", "Каскад" и "Пробиовит".
Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре разгерметизировалась система терморегулирования.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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