https://ria.ru/20230227/gruz-1854604098.html

Космонавты достали груз из "Союза МС-23"

Космонавты достали груз из "Союза МС-23" - РИА Новости, 27.02.2023

Космонавты достали груз из "Союза МС-23"

Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:27

2023-02-27T14:27

2023-02-27T14:29

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции приступил к работе с прибывшим в воскресенье в беспилотном режиме кораблем "Союз МС-23", из него уже извлечены срочные грузы и оборудование для экспериментов, сообщил в понедельник "Роскосмос". Как указано на сайте госкорпорации, после стыковки корабля космонавты провели "проверку герметичности и открытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем "Поиск", открытие люка между спускаемым аппаратом и бытовым отсеком корабля, забор проб воздуха в корабле пробозаборником АК-1М". Кроме того, экипаж перенёс из "Союза МС-23" на станцию срочные грузы, аппаратуру и укладки по экспериментам "Фаген", "МСК-2", "Каскад" и "Пробиовит". Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре разгерметизировалась система терморегулирования. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.

https://ria.ru/20230221/mks-1853519070.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)