Рейтинг@Mail.ru
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/germaniya-1854511954.html
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера - РИА Новости, 27.02.2023
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера
Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:53
2023-02-27T09:56
в мире
германия
бавария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589788429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353d227fb0777134509db1266628d7e8.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в автомобиль парикмахера, пишет журнал Spiegel. По его данным, инцидент произошел в субботу в баварском регионе Верхняя Франкония. Как отметили в полиции, 32-летняя женщина "в ярости" выбежала из парикмахерской, не заплатив полную сумму за прическу. Позднее, по словам очевидца, женщина "в фате и с высокой прической" въехала в припаркованную у салона машину, а затем уехала с места происшествия. Как отметили в полиции, личность виновницы аварии была быстро установлена благодаря описанию ее внешности. Поврежденная машина принадлежала парикмахеру, однако в полиции не смогли уточнить, были ли действия женщины преднамеренными. Ущерб, по первоначальной оценке, составляет около двух тысяч евро. Правоохранителям неизвестно, состоялась ли в итоге свадьба. В полиции отметили, что правонарушения женщины "препятствием" со стороны полиции не стали.
https://ria.ru/20221227/kurdy-1841633885.html
https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html
германия
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589788429_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2480eb4224d91faab7f11517ce9de15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бавария
В мире, Германия, Бавария
09:53 27.02.2023 (обновлено: 09:56 27.02.2023)
 
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера

В Германии начали расследование против "невесты", не захотевшей платить за прическу

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкРабота парикмахера в студии красоты
Работа парикмахера в студии красоты - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Работа парикмахера в студии красоты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в автомобиль парикмахера, пишет журнал Spiegel.
По его данным, инцидент произошел в субботу в баварском регионе Верхняя Франкония. Как отметили в полиции, 32-летняя женщина "в ярости" выбежала из парикмахерской, не заплатив полную сумму за прическу. Позднее, по словам очевидца, женщина "в фате и с высокой прической" въехала в припаркованную у салона машину, а затем уехала с места происшествия.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 13:26
Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины
Как отметили в полиции, личность виновницы аварии была быстро установлена благодаря описанию ее внешности. Поврежденная машина принадлежала парикмахеру, однако в полиции не смогли уточнить, были ли действия женщины преднамеренными. Ущерб, по первоначальной оценке, составляет около двух тысяч евро.
Правоохранителям неизвестно, состоялась ли в итоге свадьба. В полиции отметили, что правонарушения женщины "препятствием" со стороны полиции не стали.
Молодожены - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля 2022, 08:00Культура
Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде
 
В миреГерманияБавария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала