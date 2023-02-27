https://ria.ru/20230227/germaniya-1854511954.html
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера - РИА Новости, 27.02.2023
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера
Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:53
2023-02-27T09:53
2023-02-27T09:56
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в автомобиль парикмахера, пишет журнал Spiegel. По его данным, инцидент произошел в субботу в баварском регионе Верхняя Франкония. Как отметили в полиции, 32-летняя женщина "в ярости" выбежала из парикмахерской, не заплатив полную сумму за прическу. Позднее, по словам очевидца, женщина "в фате и с высокой прической" въехала в припаркованную у салона машину, а затем уехала с места происшествия. Как отметили в полиции, личность виновницы аварии была быстро установлена благодаря описанию ее внешности. Поврежденная машина принадлежала парикмахеру, однако в полиции не смогли уточнить, были ли действия женщины преднамеренными. Ущерб, по первоначальной оценке, составляет около двух тысяч евро. Правоохранителям неизвестно, состоялась ли в итоге свадьба. В полиции отметили, что правонарушения женщины "препятствием" со стороны полиции не стали.
https://ria.ru/20221227/kurdy-1841633885.html
https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html
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РИА Новости
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в мире, германия, бавария
В мире, Германия, Бавария
09:53 27.02.2023 (обновлено: 09:56 27.02.2023)
В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера
В Германии начали расследование против "невесты", не захотевшей платить за прическу
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в автомобиль парикмахера, пишет журнал Spiegel
.
По его данным, инцидент произошел в субботу в баварском регионе Верхняя Франкония. Как отметили в полиции, 32-летняя женщина "в ярости" выбежала из парикмахерской, не заплатив полную сумму за прическу. Позднее, по словам очевидца, женщина "в фате и с высокой прической" въехала в припаркованную у салона машину, а затем уехала с места происшествия.
Как отметили в полиции, личность виновницы аварии была быстро установлена благодаря описанию ее внешности. Поврежденная машина принадлежала парикмахеру, однако в полиции не смогли уточнить, были ли действия женщины преднамеренными. Ущерб, по первоначальной оценке, составляет около двух тысяч евро.
Правоохранителям неизвестно, состоялась ли в итоге свадьба. В полиции отметили, что правонарушения женщины "препятствием" со стороны полиции не стали.