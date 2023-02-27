https://ria.ru/20230227/germaniya-1854511954.html

В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера

В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера - РИА Новости, 27.02.2023

В Баварии "невеста" не заплатила за прическу и протаранила авто парикмахера

Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:53

2023-02-27T09:53

2023-02-27T09:56

в мире

германия

бавария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589788429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353d227fb0777134509db1266628d7e8.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Германии начала расследование против "невесты" из Баварии, которая не захотела платить за свадебную прическу, после чего на машине врезалась в автомобиль парикмахера, пишет журнал Spiegel. По его данным, инцидент произошел в субботу в баварском регионе Верхняя Франкония. Как отметили в полиции, 32-летняя женщина "в ярости" выбежала из парикмахерской, не заплатив полную сумму за прическу. Позднее, по словам очевидца, женщина "в фате и с высокой прической" въехала в припаркованную у салона машину, а затем уехала с места происшествия. Как отметили в полиции, личность виновницы аварии была быстро установлена благодаря описанию ее внешности. Поврежденная машина принадлежала парикмахеру, однако в полиции не смогли уточнить, были ли действия женщины преднамеренными. Ущерб, по первоначальной оценке, составляет около двух тысяч евро. Правоохранителям неизвестно, состоялась ли в итоге свадьба. В полиции отметили, что правонарушения женщины "препятствием" со стороны полиции не стали.

https://ria.ru/20221227/kurdy-1841633885.html

https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html

германия

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, бавария