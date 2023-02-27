https://ria.ru/20230227/gaz-1854536147.html

Компания "Молдовагаз" призвала жителей Молдавии оплатить долги за газ

Компания "Молдовагаз" призвала жителей Молдавии оплатить долги за газ - РИА Новости, 27.02.2023

Компания "Молдовагаз" призвала жителей Молдавии оплатить долги за газ

Компания "Молдовагаз" призвала потребителей в Молдавии не затягивать с платой за потребленный газ, отметив, что долг за январь составил почти 17 миллионов... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:08

2023-02-27T11:08

2023-02-27T11:11

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КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" призвала потребителей в Молдавии не затягивать с платой за потребленный газ, отметив, что долг за январь составил почти 17 миллионов долларов. Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на природный газ в 29,3 лея (1,5 доллара), по сравнению предыдущим сезоном он вырос в семь раз, тогда он составлял 4,57 лея, или 23 цента. Эксперты в Кишиневе отмечают, что на столько же, по сравнению с ноябрем прошлого года, у потребителей увеличились долги по оплате за газ. "Просим оплатить потребителей текущее потребление газа. По состоянию на 22 февраля 2023 года задолженность конечных потребителей за поставленный в январе природный газ составила 318,657 миллиона леев (16,948 миллиона долларов), из которых 64,829 миллиона леев (3,411 миллиона долларов) приходятся на небытовых потребителей и 253,828 миллиона леев (13,484 миллиона долларов) на бытовых", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте поставщика. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html

https://ria.ru/20230224/prodazha-1854171056.html

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экономика, жкх, молдавия, кишинев, россия, молдовагаз, газпром, в мире