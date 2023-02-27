https://ria.ru/20230227/frantsiya-1854599311.html

Франция продолжит оказывать помощь Украине

Франция продолжит оказывать помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Франция продолжит оказывать помощь Украине

Франция продолжит оказывать помощь Украине так долго, как это потребуется для восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, заявила министр... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:07

2023-02-27T14:07

2023-02-27T14:07

в мире

украина

франция

киев

катрин колонна

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Франция продолжит оказывать помощь Украине так долго, как это потребуется для восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве в понедельник. "Франция продолжит оказывать решительную поддержку Украине так долго, как это потребуется для ее защиты и для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - сказала министр. Ранее на этой неделе пресс-секретарь МИД страны Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция "открыла дорогу" для поставок Украине тяжелых танков и намерена усилить военную помощь Киеву. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html

https://ria.ru/20230227/repa-1854421645.html

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

украина

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, киев, катрин колонна, оон