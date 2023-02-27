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Франция продолжит оказывать помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Франция продолжит оказывать помощь Украине
Франция продолжит оказывать помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Франция продолжит оказывать помощь Украине
Франция продолжит оказывать помощь Украине так долго, как это потребуется для восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, заявила министр... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:07
2023-02-27T14:07
в мире
украина
франция
киев
катрин колонна
оон
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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Франция продолжит оказывать помощь Украине так долго, как это потребуется для восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве в понедельник. "Франция продолжит оказывать решительную поддержку Украине так долго, как это потребуется для ее защиты и для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - сказала министр. Ранее на этой неделе пресс-секретарь МИД страны Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция "открыла дорогу" для поставок Украине тяжелых танков и намерена усилить военную помощь Киеву. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230226/aktsiya-1854417743.html
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в мире, украина, франция, киев, катрин колонна, оон
В мире, Украина, Франция, Киев, Катрин Колонна, ООН
14:07 27.02.2023
 
Франция продолжит оказывать помощь Украине

Глава МИД Колонна: Франция продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Франция продолжит оказывать помощь Украине так долго, как это потребуется для восстановления ее территориальной целостности и суверенитета, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве в понедельник.
"Франция продолжит оказывать решительную поддержку Украине так долго, как это потребуется для ее защиты и для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности", - сказала министр.
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Ранее на этой неделе пресс-секретарь МИД страны Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция "открыла дорогу" для поставок Украине тяжелых танков и намерена усилить военную помощь Киеву.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
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Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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